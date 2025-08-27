'Thần đồng' Liverpool trưởng thành từ 'lồng sắt'

Rio Ngumoha đi một chặng đường dài, từ một cậu bé trưởng thành từ bóng đá trong lồng sắt để trở thành ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá Anh.

Bóng đá trong lồng sắt khá phổ biến tại Anh.

HLV đầu tiên của Ngumoha, ông Terry Bobie-Agyekum, theo dõi qua màn hình TV khi cậu học trò cũ lập tức trở thành hiện tượng, ghi bàn và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool trong trận gặp Newcastle thuộc vòng 2 Premier League hôm 26/8.

Giấc mơ từ sân bóng nhỏ

Khi chứng kiến Ngumoha băng vào dứt điểm từ đường chuyền của Mo Salah, ông Terry Bobie-Agyekum tin chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chiến lược gia này kể lại rằng mình biết tài năng trẻ của Liverpool sẽ đưa bóng vào lưới, bởi khả năng vượt qua đối thủ và dứt điểm chính là điểm khác biệt. Cú sút ấy khiến ông nổi da gà, một khoảnh khắc khiến người ta tin rằng giấc mơ có thể thành sự thật.

Giấc mơ của Ngumoha khởi nguồn từ những sân chơi nhỏ, trong những “lồng bóng đá” ở Đông London. Bobie-Agyekum cho rằng công lớn nhất thuộc về James - anh trai của Rio. Chính James tập luyện với em mình mỗi ngày ở sân Powerleague Beckton. Mọi kỹ năng mà Rio có được đều bắt nguồn từ những buổi tập ấy.

Bobie-Agyekum phát hiện ra tài năng của Ngumoha từ rất sớm.

Ngumoha mới sáu, bảy tuổi khi lần đầu đến trung tâm tiền học viện Chelsea ở Barking, nơi Bobie-Agyekum đang làm HLV. Dù chỉ gắn bó chưa đầy một năm, lại nhập học muộn vì sinh cuối tháng 8, cậu bé nổi bật với kỹ thuật khéo léo và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Dẫu vậy, Bobie-Agyekum cũng nhớ lại rằng ở độ tuổi đó, khó có thể nói ai sẽ trở thành cầu thủ đỉnh cao. Người ta chỉ thấy tiềm năng, còn con đường phía trước thì dài và đầy biến động. Tuy vậy, ông cùng các đồng nghiệp nhận thấy đủ tố chất để giới thiệu Ngumoha cho Chelsea, khi cậu đủ tuổi chuyển về đại bản doanh Cobham ở cấp độ U9.

Tài không đợi tuổi

Năm 2021, định mệnh một lần nữa đưa họ gặp lại nhau. Khi ấy, Ngumoha là học sinh trường Kingsford Community School, được chọn đại diện cho Newham tham dự London Youth Games - đại hội thể thao trẻ từng sản sinh ra những cái tên như Mo Farah hay Raheem Sterling.

Bobie-Agyekum là HLV trưởng của đội Newham dự giải. Ông kể rằng nhờ mối liên hệ này, ông và Rio có dịp tái ngộ trong một giải đấu bóng đá 5-6 người. Mặc dù mới học lớp 8, Ngumoha đã thi đấu cùng lứa lớp 9. Cầu thủ trẻ này tự tin, thậm chí có phần ngạo nghễ theo cách tích cực, là một nghệ sĩ sân cỏ có thể xoay chuyển cục diện chỉ trong chốc lát.

Điều khiến ông tiếc nuối là thời điểm ấy chưa có hệ thống ghi hình như hiện nay để lưu giữ những bàn thắng kỳ diệu. Ngumoha ghi những bàn thắng không tưởng, từ cách vượt qua đối thủ cho đến cú dứt điểm, khiến cậu trở thành nhân tố tạo khác biệt cho đội.

Theo tường thuật của một tờ báo địa phương, Ngumoha mở tỷ số trong trận bán kết với Havering, rồi ấn định chiến thắng bằng một pha đi bóng lắt léo và cú sút tuyệt đẹp trong những giây cuối. Ở trận chung kết, Ngumoha tiếp tục ghi bàn giúp Newham thắng Islington 3-0.

Ngumoha vừa ghi bàn cho Liverpool

Chưa đầy bốn năm sau, Ngumoha ghi bàn quyết định ở phút 100 trong trận ra mắt Premier League trước Newcastle. Bobie-Agyekum không nhận công lao nào trong sự trưởng thành của Ngumoha, nhưng vẫn tự hào về những gì bản thân đã đóng góp trong chặng đường của cậu học trò.

Về quyết định Ngumoha chia tay Chelsea để đến Liverpool năm ngoái, Bobie-Agyekum thừa nhận rằng điều này từng gây phản ứng dữ dội với đội bóng cũ. Nhưng ông cũng khẳng định cậu học trò của mình vốn đã là một fan Liverpool từ nhỏ. Theo ông, đó là quyết định dũng cảm của cả Ngumoha lẫn người anh trai.

Sau màn tỏa sáng trước Newcastle, sự chú ý giờ đổ dồn vào trận đấu cuối tuần này, khi Liverpool tiếp đón Arsenal - đội bóng có thể đưa tài năng sinh năm 2008 Max Dowman ra sân. Dowman vừa trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Premier League khi vào sân và mang về một quả phạt đền trong trận thắng Leeds 5-0.

Bobie-Agyekum cũng từng chứng kiến Dowman thi đấu năm ngoái trong trận Arsenal U18 hòa Southampton 3-3, khi ghi hai bàn và xoay chuyển cục diện trận đấu. Nhưng theo ông, Rio mới là người xuất sắc hơn.