Ngumoha lập kỷ lục, Chelsea tức tối cấm trinh sát Liverpool

Liverpool có thể đã chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè, nhưng khoảnh khắc định đoạt chiến thắng 3-2 trước Newcastle lại đến từ một tài năng chưa tròn 17 tuổi - Rio Ngumoha.

Ngumoha toả sáng trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle.

Phút bù giờ trên sân St James’ Park, cầu thủ 16 tuổi tung cú sút lạnh lùng hạ gục Nick Pope, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Liverpool ở Premier League. Một bàn thắng làm nổ tung khán đài, nhưng cũng khiến không ít người tại Cobham phải “ngậm đắng nuốt cay”.

Chelsea từng sở hữu viên ngọc này trong học viện của mình, trước khi Liverpool thành công lôi kéo về Anfield cách đây một năm. Sự việc gây phẫn nộ đến mức phía “The Blues” đã rút giấy phép tác nghiệp của các tuyển trạch viên Liverpool tại trung tâm Cobham để ngăn kịch bản tương tự. John Terry, cựu thủ quân huyền thoại, thậm chí từng mô tả Ngumoha là “một trong những tài năng sáng giá nhất” ông từng chứng kiến.

Liverpool phá vỡ chính sách áp trần lương 50.000 bảng/năm cho cầu thủ trẻ để sở hữu Ngumoha. Tuần này, khi tròn 17 tuổi, tiền đạo sinh năm 2008 sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Sau khoảnh khắc rực sáng ở Premier League, mức đãi ngộ ban đầu chắc chắn sẽ phải xem xét lại.

Chelsea nhiều khả năng nhận được khoản bồi thường do vụ chuyển nhượng này chưa khép lại. Dựa trên tiền lệ Harvey Elliott – Liverpool từng trả Fulham 4,3 triệu bảng tại tòa án thể thao – mức phí cho Ngumoha có thể cao hơn.

Ngumoha mới 16 tuổi, từng ăn tập ở Chelsea.

Đối với HLV Arne Slot, bàn thắng vào lưới Newcastle đặt ra bài toán lớn: ngay lập tức đôn Ngumoha lên đội một, hay tiếp tục để cậu phát triển ở tuyến trẻ? Với sự trưởng thành thể hiện ở loạt trận giao hữu và giờ là Premier League, phương án hai gần như không còn khả thi.

Trong bối cảnh Luis Diaz rời đi, và những tin đồn liên hệ Liverpool với Bradley Barcola (PSG) hay Malick Fofana (Lyon) xuất hiện dày đặc, màn tỏa sáng của Ngumoha là lời khẳng định mạnh mẽ rằng không phải mọi khoảng trống đều cần lấp bằng những bản hợp đồng triệu bảng.

Ở St James’ Park, nhà ĐKVĐ vẫn cho thấy những lỗ hổng quen thuộc - Ibrahima Konate chơi dưới sức, Florian Wirtz vật lộn để thích nghi với tốc độ Premier League - nhưng chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp họ giữ vững khí thế.

Trên tất cả, đây là đêm thuộc về Rio Ngumoha: từ niềm tự hào bị đánh cắp của Chelsea đến viên ngọc mới của Liverpool, và là cái tên hứa hẹn trở thành chương tiếp theo trong “vở kịch truyền hình” đầy kịch tính mang tên Premier League.