Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

  • Thứ ba, 26/8/2025 06:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tài năng Rio Ngumoha tạo nên cột mốc lịch sử trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle tại vòng 2 Premier League rạng sáng 26/8.

Ngumoha tỏa sáng ở Premier League. Ảnh: Reuters.

Ở phút bù giờ thứ 10 của hiệp hai, Ngumoha — người cũng vừa có trận ra mắt Premier League — ghi bàn với cú cứa lòng hiểm hóc khiến thủ môn Nick Pope chỉ biết đứng nhìn.

Với pha lập công này, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử Premier League, chỉ sau James Vaughan, James Milner và Wayne Rooney. Hiện tại, tài năng của Liverpool mới 16 tuổi 361 ngày.

Ngumoha cũng trở thành cầu thủ trẻ tuổi thứ hai ở Premier League ghi bàn định đoạt kết quả trận đấu, cũng xếp sau Rooney.

Người hâm mộ Liverpool lập tức dành tặng cho Ngumoha nhiều lời khen ngợi. Nhiều người tin rằng Ngumoha hoàn toàn có thể đóng góp cho đội một trong mùa giải này. Một fan khác chia sẻ: "Thật tuyệt khi thấy điều này, cậu ấy có tiềm năng rất lớn, nhưng cần được uốn nắn kỹ lưỡng cho tương lai".

Sinh ra ở Newham, London vào năm 2008, Ngumoha đã trải qua tám năm tại học viện Chelsea trước khi chuyển đến Liverpool vào năm ngoái. Với màn trình diễn ấn tượng này, Ngumoha đang dần trở thành một hiện tượng mới của bóng đá Anh.

Sau bàn thắng tuyệt vời này, Ngumoha chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian tới. Liverpool sẽ cần giúp cầu thủ trẻ này giữ vững tâm lý để không bị áp lực từ sự nổi tiếng.

Các bàn thắng trong ngày Liverpool lên ngôi vô địch Rạng sáng 28/4, Liverpool nhấn chìm Tottenham 5-1 tại Anfield, qua đó giành chức vô địch Premier League sớm 4 vòng.

Các chi tiết về cuộc đời của Luis Suarez được kể trong cuốn tiểu sử về anh mang tên “Luis Suarez” của nhà báo Frank Worrall, bao gồm những câu chuyện về gia đình êm ấm cùng cô con gái Delfina với tên được đảo từ Anfield, sân nhà của Liverpool. Cuốn sách được xuất bản năm 2014.

Duy Luân

Rio Ngumoha Liverpool FC Ngoại hạng Anh Newcastle Rio Ngumoha liverpool

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Neymar bi gach ten hinh anh

Neymar bị gạch tên

3 giờ trước 04:42 26/8/2025 Thể thao Thể thao

0

HLV Carlo Ancelotti tiếp tục loại Neymar khỏi danh sách triệu tập của tuyển Brazil để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 9.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý