Mainoo dự bị dấy lên bức xúc mới ở MU

Trong bức tranh ảm đạm đầu mùa của Manchester United, cái tên Kobbie Mainoo nổi lên như một biểu tượng của hy vọng và cũng là nỗi bức xúc của người hâm mộ.

Ở tuổi 20, Mainoo trải qua một hành trình mà nhiều đồng nghiệp cùng lứa chỉ có thể mơ.

Tài năng trẻ trưởng thành từ Carrington - vốn đã ghi dấu ấn đậm nét ở mùa giải trước - giờ đây lại phải ngồi ngoài, chứng kiến những bản hợp đồng mới, hay thậm chí những gương mặt gây tranh cãi, được ưu tiên trao cơ hội. Câu hỏi đặt ra: vì sao một cầu thủ đã đá chính trong trận chung kết Euro 2024 lại không được tin dùng ở Premier League 2025/26?

Từ Euro 2024 đến ghế dự bị Premier League

Ở tuổi 20, Mainoo trải qua một hành trình mà nhiều đồng nghiệp cùng lứa chỉ có thể mơ. Anh được HLV Gareth Southgate tin tưởng, đá chính bên cạnh Declan Rice trong trận chung kết Euro 2024. Sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát bóng trong không gian hẹp và sự trưởng thành vượt tuổi khiến anh trở thành một “bản sao Carrington” đáng tự hào.

Mùa giải 2024/25, Mainoo ra sân 37 trận, tổng cộng 2.079 phút, đóng góp quan trọng vào hành trình tiến tới chung kết Europa League. Anh không phải mẫu cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên bảng tỷ số - chỉ có 2 bàn thắng và 3 kiến tạo - nhưng những con số “thô ráp” ấy không phản ánh đầy đủ tầm ảnh hưởng.

Theo Opta, Mainoo đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88%, trung bình thực hiện 6,3 đường chuyền vào 1/3 cuối sân mỗi trận và có 2,1 pha thu hồi bóng thành công. Ở tuổi 19, đó là sự trọn vẹn giữa sức trẻ, khả năng cầm nhịp và tư duy chiến thuật.

Ấy vậy mà chỉ sau hai vòng Premier League mùa này, Mainoo vẫn chưa có một phút nào. Trong khi đó, khán giả lại chứng kiến Ruben Amorim tung Manuel Ugarte - mẫu tiền vệ thiên về phòng ngự - vào sân khi đội cần bàn thắng. Sự lựa chọn ấy tạo ra một nghịch lý: tài năng trẻ từng tỏa sáng ở Euro và mang đến sự cân bằng cho tuyến giữa lại phải làm khán giả trên băng ghế dự bị.

Ferdinand và “căn bệnh hệ thống”

Rio Ferdinand, người từng là trụ cột của Man United, đã thẳng thắn chỉ ra một điểm then chốt: Mainoo là mẫu cầu thủ cần một hệ thống phù hợp để phát huy. Anh so sánh Mainoo với Phil Foden - một ngôi sao khác của vùng Stockport - rằng cả hai đều chỉ có thể đạt trạng thái “tối ưu” khi được đặt trong một cơ chế vận hành chặt chẽ.

Sự so sánh ấy không phải vô lý. Khi Pep Guardiola thiết kế cỗ máy Man City xoay quanh nguyên tắc kiểm soát bóng, Foden như cá gặp nước. Trong khi đó, Man United của Amorim vẫn loay hoay với lối chơi nửa vời: không đủ pressing để dồn ép đối thủ, cũng chẳng đủ kiểm soát để cầm trịch thế trận. Kết quả là những cầu thủ cần nền tảng chiến thuật vững chắc - như Mainoo - trở thành “nạn nhân” đầu tiên.

Ngược lại, Amorim tin rằng Mainoo phải cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes. HLV người Bồ Đào Nha phát biểu: “Cậu ấy đang chiến đấu với Bruno cho vị trí đó. Tôi thay hai tiền vệ, nhưng vẫn giữ Mount trên sân vì chúng tôi muốn ghi bàn. Khi thay người, tôi cảm thấy đội cần một tiền vệ trụ”. Nói cách khác, Amorim đang đặt Mainoo vào thế khó: hoặc phải đánh bại đội trưởng Bruno - người gần như không thể đụng đến - hoặc tiếp tục ngồi ngoài.

Sau hai trận, Man United mới chỉ có 1 điểm, xếp thứ 16 trên BXH. Hàng công bế tắc, hàng tiền vệ rời rạc, và những quyết định thay người của Amorim khiến khán giả ngán ngẩm. Trong 180 phút, Man United chỉ tạo ra 2 cơ hội lớn (big chances), với tỷ lệ chuyển hóa chỉ 0,5 bàn mỗi trận - thấp thứ 15 Premier League.

Ở bối cảnh ấy, việc không sử dụng một tài năng như Mainoo càng trở thành nghịch lý. Nói như Ferdinand: “Có những cầu thủ sẽ tỏa sáng ở bất cứ đâu, như Cole Palmer. Nhưng có những người cần một hệ thống để khai phá, và Mainoo là như vậy. Vấn đề là Man United chưa có hệ thống”.

Mainoo vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Sau trận hòa Fulham, anh lặng lẽ bước ra vỗ tay cảm ơn CĐV, gương mặt đượm buồn. Đó là hình ảnh của một cầu thủ trẻ biết kiềm chế cái tôi, nhưng cũng gợi lên câu hỏi: bao lâu nữa thì sự kiên nhẫn ấy biến thành thất vọng?

Ở một CLB mà niềm tin vào “ngọc thô Carrington” từng sản sinh Scholes, Beckham hay Rashford, việc lãng phí một tài năng bản địa sẽ là sai lầm không thể tha thứ. Man United từng trả giá khi đẩy Paul Pogba ra đi năm 2012, để rồi phải mua lại với cái giá kỷ lục. Liệu lịch sử có lặp lại?

Mainoo không cần phải là “người cứu rỗi” ngay lập tức. Nhưng trong một tập thể rệu rã, anh ít nhất xứng đáng được trao cơ hội để tiếp tục trưởng thành. Nếu Amorim cứ khăng khăng bảo vệ những lựa chọn thiếu hiệu quả và “giam cầm” một viên ngọc sáng, ông sẽ phải đối diện với một sự thật phũ phàng: Old Trafford không chỉ mất điểm trên bảng xếp hạng, mà còn mất đi một phần tương lai ngay trước mắt.