Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hình ảnh xót xa của Mainoo

  • Thứ hai, 25/8/2025 15:47 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kobbie Mainoo tỏ ra thất vọng khi bị gạt khỏi đội hình MU ở trận hòa Fulham 1-1 gây bão mạng xã hội.

Mainoo cúi đầu thất vọng sau trận hòa Fulham.

Trong hai vòng đầu Premier League 2025/26, Mainoo đều không được HLV Ruben Amorim sử dụng. Ở chuyến làm khách trên sân Fulham đêm 24/8, Rodrigo Muniz phản lưới đưa MU vượt lên trước khi Emile Smith Rowe gỡ hòa phút 73.

Trong bối cảnh MU bế tắc, HLV Amorim tung Manuel Ugarte vào thay Casemiro. Ngược lại, Mainoo vẫn ngồi im trên ghế dự bị. Sau trận, ống kính bắt được khoảnh khắc tài năng trẻ buồn bã, cúi gằm mặt. Hình ảnh của Mainoo khiến CĐV MU bức xúc.

"Cậu ấy chắc chắn sẽ rời đi, nhìn ánh mắt đó là hiểu", "Chúng ta không thể để Mainoo ra đi", "Mainoo sẽ ở lại MU lâu hơn Amorim", "Thật khó hiểu cho Mainoo"... là phản ứng chung của người hâm mộ MU.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Amorim giải thích: "Mainoo đang phải cạnh tranh trực tiếp vị trí với Bruno Fernandes. Hôm nay tôi thay hai tiền vệ và để Mason Mount ở lại vì muốn ghi bàn. Đội cần một tiền vệ phòng ngự bên cạnh Bruno, vì thế Mainoo chưa có cơ hội".

Mùa trước, Mainoo chơi 37 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 25 lần ra sân ở Premier League. Tài năng trẻ này dự kiến được sử dụng ở trận đấu với Grimsby tại Carabao Cup sắp tới. Đó là cơ hội để anh khẳng định giá trị trong bối cảnh tương lai ở Old Trafford bắt đầu bị đặt dấu hỏi lớn.

Phản ứng của Mainoo khi liên tiếp bị gạch tên Đêm 24/8, Kobbie Mainoo cúi đầu thất vọng do không được ra sân khi MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League 2025/26.

Hàng công 200 triệu bảng tịt ngòi, MU có đang phí phạm Hojlund?

Qua 2 trận mở màn mùa giải mới, Man Utd mới chỉ ghi 1 bàn nhưng do đối phương phản lưới nhà và điều đó khiến nhiều người nhớ đến Rasmus Hojlund.

3 giờ trước

McTominay thuyết phục Hojlund rời MU

Tiền vệ Scott McTominay đang nỗ lực mời gọi người đồng đội cũ Rasmus Hojlund chuyển đến thi đấu cho Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

4 giờ trước

MU trượt dài trong nghịch lý

Hai vòng đấu, một điểm, vị trí thứ 16 - Manchester United đang phơi bày sự thật phũ phàng.

5 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Kobbie Mainoo gây sốt Ngoại hạng Anh Fulham Kobbie Mainoo MU Amorim

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

Đọc tiếp

‘Hien tuong’ Ninh Binh hinh anh

‘Hiện tượng’ Ninh Bình

39 phút trước 16:00 25/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Toàn thắng sau 2 vòng đầu V.League 2025/26, Ninh Bình FC trở thành hiện tượng thú vị khi vượt qua loạt tên tuổi lớn để chiếm ngôi đầu bảng, mở ra tham vọng lớn ngay mùa giải đầu tiên góp mặt.

Tinh trang cua Cao Pendant Quang Vinh hinh anh

Tình trạng của Cao Pendant Quang Vinh

45 phút trước 15:54 25/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh liên tục gặp vấn đề về thể trạng trong những trận đấu gần đây của CAHN, khiến khả năng góp mặt ở đợt tập trung của tuyển Việt Nam sắp tới bị bỏ ngỏ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý