Hình ảnh xót xa của Mainoo

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kobbie Mainoo tỏ ra thất vọng khi bị gạt khỏi đội hình MU ở trận hòa Fulham 1-1 gây bão mạng xã hội.

Mainoo cúi đầu thất vọng sau trận hòa Fulham.

Trong hai vòng đầu Premier League 2025/26, Mainoo đều không được HLV Ruben Amorim sử dụng. Ở chuyến làm khách trên sân Fulham đêm 24/8, Rodrigo Muniz phản lưới đưa MU vượt lên trước khi Emile Smith Rowe gỡ hòa phút 73.

Trong bối cảnh MU bế tắc, HLV Amorim tung Manuel Ugarte vào thay Casemiro. Ngược lại, Mainoo vẫn ngồi im trên ghế dự bị. Sau trận, ống kính bắt được khoảnh khắc tài năng trẻ buồn bã, cúi gằm mặt. Hình ảnh của Mainoo khiến CĐV MU bức xúc.

"Cậu ấy chắc chắn sẽ rời đi, nhìn ánh mắt đó là hiểu", "Chúng ta không thể để Mainoo ra đi", "Mainoo sẽ ở lại MU lâu hơn Amorim", "Thật khó hiểu cho Mainoo"... là phản ứng chung của người hâm mộ MU.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Amorim giải thích: "Mainoo đang phải cạnh tranh trực tiếp vị trí với Bruno Fernandes. Hôm nay tôi thay hai tiền vệ và để Mason Mount ở lại vì muốn ghi bàn. Đội cần một tiền vệ phòng ngự bên cạnh Bruno, vì thế Mainoo chưa có cơ hội".

Mùa trước, Mainoo chơi 37 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 25 lần ra sân ở Premier League. Tài năng trẻ này dự kiến được sử dụng ở trận đấu với Grimsby tại Carabao Cup sắp tới. Đó là cơ hội để anh khẳng định giá trị trong bối cảnh tương lai ở Old Trafford bắt đầu bị đặt dấu hỏi lớn.

