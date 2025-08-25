McTominay thuyết phục Hojlund rời MU

Tiền vệ Scott McTominay đang nỗ lực mời gọi người đồng đội cũ Rasmus Hojlund chuyển đến thi đấu cho Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

McTominay khi sát cánh với Hojlund tại MU.

Theo Corriere Dello Sport, McTominay gọi điện cho Hojlund để thuyết phục anh gia nhập đội bóng Serie A, nơi mà McTominay đang thi đấu và đã có những thành công nhất định. Trong thời gian cùng nhau khoác áo MU, McTominay và Hojlund có 34 lần ra sân chung.

Tiền vệ người Scotland tin rằng Hojlund sẽ có cơ hội tỏa sáng hơn tại Napoli, đặc biệt khi anh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim. Dù không dính chấn thương, Hojlund vẫn không có tên trong danh sách thi đấu của MU trong hai trận mở màn Premier League mùa giải 2025/26 gặp Arsenal và Fulham.

Corriere Dello Sport cho biết MU có thể sẵn sàng để Hojlund ra đi theo dạng cho mượn với mức phí 5 triệu euro, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu euro. Điều này mở ra cơ hội cho Napoli, đội bóng đang tìm kiếm tiền đạo để thay thế cho Romelu Lukaku đang chấn thương.

Kể từ khi chuyển đến Napoli vào mùa hè năm 2024, McTominay trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt của đội bóng này. Trong mùa giải 2024/25, anh ghi được 12 bàn thắng sau 34 lần ra sân tại Serie A, góp phần giúp Napoli giành chức vô địch một cách ấn tượng.

Napoli cũng đã bổ sung một ngôi sao khác từ Premier League là tiền vệ Kevin De Bruyne từ Man City trong kỳ chuyển nhượng hè này.

