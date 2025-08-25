Neville chỉ trích Sesko và quyết định thay người của Amorim

Gary Neville, huyền thoại của Manchester United, cho rằng Benjamin Sesko “chưa đạt tốc độ cần thiết” sau trận hòa 1-1 của “ Quỷ đỏ” trước Fulham ở vòng 2 Premier League vào đêm 24/8.

Huyền thoại MU cho rằng Sesko cần được thi đấu nhiều hơn.

Trên podcast cá nhân, cựu hậu vệ "Quỷ đỏ" nhận định có quá nhiều sự kỳ vọng vào Sesko. Tuy vậy, tiền đạo 22 tuổi này vẫn chỉ được vào sân từ ghế dự bị. Trước đó, anh chỉ đá hiệp hai trong trận thua 0-1 trước Arsenal ở vòng trước.

Neville phân tích: “Man United có nhiều cơ hội trong hiệp 2. Vấn đề là sau khi thay người, Fulham mạnh hơn, còn Man United thì yếu đi. Sesko hiện tại rõ ràng chưa đủ thể lực. Anh ta cần được đá chính, ít nhất là 90 phút ở Carabao Cup gặp Grimsby, để có thể sẵn sàng khi gặp Burnley”.

Neville nhấn mạnh “Quỷ đỏ” không thể để một cầu thủ giá trị lớn và giàu tiềm năng chỉ ngồi dự bị. Tuy nhiên, ông thừa nhận Amorim khó xử vì muốn giữ Mason Mount trên sân. Khi Sesko vào thay, Mount lùi xuống, Casemiro rời sân, hàng thủ Man United bị mở toang và Fulham suýt ghi thêm bàn.

Neville cũng chỉ ra quyết định “kỳ lạ” khi Amorim rút Leny Yoro và Luke Shaw ở 5 phút cuối. “Không nên thay đổi hàng thủ vào thời điểm nhạy cảm như vậy”, ông nói.

Trận hòa khiến Man United chưa có chiến thắng nào ở Premier League mùa này sau thất bại trước Arsenal và trận chia điểm tại Craven Cottage. "Quỷ đỏ" sẽ gặp Grimsby ở Carabao Cup vào ngày 28/8, trước khi trở lại Old Trafford tiếp Burnley cuối tuần.