Leverkusen nổi giận với AC Milan

Ban lãnh đạo Bayer Leverkusen không hài lòng khi AC Milan công khai nhiều chi tiết ra công chúng liên quan đến sức khỏe của tiền đạo Victor Boniface.

AC Milan mắc sai lầm nghiêm trọng trong cách xử lý thương vụ Victor Boniface, để lộ sự thiếu chuyên nghiệp khi công khai quá trình xét nghiệm y tế dù biết rủi ro từ đầu.

Theo Gazzetta dello Sport, AC Milan quyết định hủy bỏ thương vụ mượn Boniface kèm điều khoản mua đứt vào phút chót, sau khi cầu thủ không vượt qua buổi kiểm tra y tế. Tuy nhiên, Milan khiến ban lãnh đạo Bayer Leverkusen không hài lòng khi công khai tiền sử chấn thương và tình trạng sức khỏe của cầu thủ ra công chúng.

Thông thường, khi đối mặt với các cầu thủ có tiền sử chấn thương như Boniface, đa số đội bóng sẽ tiến hành các xét nghiệm y tế bí mật trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Milan thậm chí chuẩn bị ra mắt chân sút người Nigeria, hé lộ số áo và làm lễ ra mắt cho ngôi sao này, dù anh chưa hoàn tất kiểm tra y tế.

Sky Italia cho rằng hành động làm tổn hại đến hình ảnh của cả hai câu lạc bộ Bayer Leverkusen và AC Milan, tạo ra "trò hề trong mắt công chúng". Boniface, 24 tuổi, được AC Milan đàm phán mượn từ Bayer Leverkusen với tùy chọn mua đứt 30 triệu euro.

Tuy nhiên, sau buổi y tế hôm Milan hủy bỏ thương vụ khi biết Boniface đang gặp chấn thương đầu gối. Ở mùa vừa qua, Boniface ghi 11 bàn cho Leverkusen. Trong phiên chợ hồi đầu năm, chân sút này suýt gia nhập Al Nassr. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót, do CLB Saudi Arabia chuyển hướng chiêu mộ Jhon Duran của Aston Villa.