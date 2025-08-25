Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rodrygo có thể khiến Premier League dậy sóng

  • Thứ hai, 25/8/2025 06:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Ngoại hạng Anh dành cho Rodrygo khi cầu thủ không được trọng dụng dưới thời HLV Xabi Alonso.

Tiền đạo người Brazil khả năng rời Bernabeu trong mùa hè năm nay. Tại FIFA Club World Cup 2025, anh chỉ được vào sân từ ghế dự bị trước Borussia Dortmund và Red Bull Salzburg, thậm chí không được thi đấu trong trận mở màn La Liga gặp Osasuna.

Theo Marca, Real không chủ động rao bán Rodrygo, nhưng sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Premier League trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9. Mức giá của Rodrygo có thể hơn 80 triệu euro. Nguồn tin khẳng định Liverpool hoặc Man City có thể là bến đỗ tiềm năng dành cho cầu thủ.

Gia nhập Real từ Santos năm 2019 với giá 45 triệu euro, Rodrygo từng là cái tên gần như không thể thiếu dưới thời Carlo Ancelotti. Anh ghi 68 bàn sau 270 trận, giành 3 La Liga và 2 Champions League. Thế nhưng với Alonso, vai trò của Rodrygo bị đặt dấu hỏi lớn.

Rodrygo giữ thái độ kín tiếng, chưa công khai ý định rời Bernabeu. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ở Real Madrid và khát khao được thi đấu thường xuyên trước thềm World Cup 2026 có thể là yếu tố khiến anh cân nhắc nghiêm túc việc ra đi.

Ở chuyến làm khách đến sân Real Oviedo thuộc vòng 2 La Liga sáng 25/8, Rodrygo đá chính nhưng có màn trình diễn mờ nhạt. Trong khi đó, Vinicius vào sân thay chính Rodrygo và ấn định chiến thắng 3-0 cho "Los Blancos".

Minh Nghi

