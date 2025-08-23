Rodrygo chạm đáy sự nghiệp

HLV Carlo Ancelotti không triệu tập Rodrygo cho các trận đấu của Brazil vào tháng 9, đánh dấu chuỗi ngày đáng quên trong sự nghiệp của chân sút xứ samba.

Rodrygo đang đối mặt với áp lực lớn khi mùa giải 2025/26 khởi đầu.

Globo tiết lộ HLV Carlo Ancelotti gạch tên Rodrygo Goes cho các trận đấu của đội tuyển Brazil trong kỳ tập trung quốc tế tháng 9. Quyết định này cho thấy chiến lược nhân sự cứng rắn của “Don Carlo”, với tham vọng cải thiện màn trình diễn của "Selecao".

Đồng thời, nó cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của Rodrygo trong màu áo tuyển quốc gia, khi World Cup 2026 khởi tranh vào hè năm sau. Lý do Rodrygo bị loại nằm ở phong độ không ổn định của cầu thủ, đồng thời việc anh ít ra sân thời gian qua tại Real Madrid cũng là nguyên nhân khác.

Cần nhớ rằng vào tháng 5/2025, Rodrygo cũng vắng mặt trong lần triệu tập tuyển Brazil đầu tiên của HLV Ancelotti. Với việc không có Rodrygo, rất nhiều gương mặt lạ sẽ có tên ở đội tuyển Brazil trong đợt triệu tập vào tháng 9.

HLV người Italy đang tích cực làm mới đội hình "Selecao" cho giai đoạn cuối của vòng loại World Cup 2026 vào tháng 9. Một loạt những cái tên ít người biết như Kaio Jorge (Cruzeiro), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Paulo Henrique (Vasco), Marcos Antônio (Sao Paulo) hay Vitinho (Botafogo) sẽ có cơ hội lên tuyển trong đợt triệu tập vào tháng tới.

Hồi tháng 6, Brazil giành vé dự World Cup 2026 nhờ chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Paraguay. Dù giành vé dự World Cup 2026, màn trình diễn của Brazil không thực sự thuyết phục. Đoàn quân của HLV Ancelotti chơi thiếu sức sống trong thời gian qua.

Chính vì thế, cựu HLV Real Madrid muốn làm mới đội hình, bổ sung nhiều nhân tố có khả năng tạo khác biệt. Ngoài những gương mặt mới, đợt triệu tập vào tháng 9 của tuyển Brazil cũng sẽ đón chào sự trở lại của các cựu binh như Alex Telles hay Éder Militão, Neymar.