Rodrygo đàm phán đến Premier League

Rodrygo đang nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ hai đội bóng lớn của Premier League là Manchester City và Liverpool.

Rodrygo sẵn sàng đón nhận thách thức mới tại Premier League.

Theo thông tin từ nhà báo Jorge Nicola, Rodrygo rất gần với việc rời Real Madrid và chuyển đến Premier League. Người đại diện của tiền đạo được cho là đã có mặt tại Anh để tiến hành đàm phán với Liverpool và Man City.

HLV Pep Guardiola được cho là rất muốn có sự phục vụ của Rodrygo. Tuy nhiên, việc anh gia nhập sân Etihad sẽ phụ thuộc vào việc Savinho rời khỏi câu lạc bộ để gia nhập Tottenham trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Trong khi đó, Liverpool cũng đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ Rodrygo, khi họ xác định cầu thủ này là sự thay thế trực tiếp cho Luis Diaz. Tiền đạo người Colombia đã rời sân Anfield để đầu quân cho Bayern Munich. Sự đa năng của Rodrygo, khi có thể đá tốt ở cả hai cánh lẫn trung lộ, là điểm cộng lớn với HLV Arne Slot.

Sau khi để Rodrygo ngồi dự bị trong trận gặp Osasuna hôm 20/8, HLV Xabi Alonso giải thích quyết định của mình: "Rodrygo? Không có gì xảy ra cả. Tôi vẫn tin tưởng vào Rodrygo. Đây chỉ là một trận đấu. Đó là quyết định của tôi".

Rodrygo còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2028. CLB La Liga không vội vàng bán cầu thủ này, trừ khi có đội bóng nào đáp ứng mức giá yêu cầu 100 triệu euro. Nếu không có bất ngờ vào phút chót, "số 11" sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong mùa 2025/26.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.