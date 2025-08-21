Chelsea thu bộn tiền từ bán cầu thủ

Chelsea sẽ thu về 250 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, con số kỷ lục trong lịch sử CLB một khi thương vụ Renato Veiga sang Villarreal hoàn tất.

Chiến lược quản lý tài chính của Chelsea khá khôn ngoan dưới thời ban lãnh đạo mới, để cân đối ngân sách sau những khoản đầu tư lớn vào đội hình.

Theo Sky Sports, Chelsea đồng ý bán Renato Veiga cho Villarreal với mức phí có thể lên tới 26 triệu bảng, đưa tổng số tiền "The Blues" thu được từ việc bán cầu thủ trong mùa hè này vượt mốc 250 triệu bảng.

Hậu vệ 22 tuổi dự kiến ký hợp đồng kéo dài 5 năm với Villarreal và hoàn tất kiểm tra y tế tại Tây Ban Nha vào tuần này. Việc bán thành công cầu thủ người Bồ Đào Nha cho Villarreal phản ánh sự khôn ngoan trong chiến lược mua sắm của Chelsea.

Họ sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể từ thương vụ này, khi Veiga được mua từ CLB Basel vào năm 2024 với giá chỉ 12 triệu bảng. Trong mùa giải vừa qua, Veiga từng được cho mượn tại Juventus.

Việc bán Veiga sẽ giúp Chelsea nâng tổng số tiền thu được từ 11 cầu thủ rời đi hè này lên mốc 251,7 triệu bảng, cao nhất trong số các CLB chơi ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Nó cũng gần như cân bằng với khoản chi 277 triệu bảng Chelsea bỏ ra để chiêu mộ 9 cầu thủ mới thời gian qua.

Các thương vụ bán cầu thủ lớn của "The Blues" hè này bao gồm Noni Madueke chuyển đến Arsenal (52 triệu bảng), Joao Felix gia nhập Al-Nassr (43,7 triệu bảng), hay Kiernan Dewsbury-Hall chuyển đến Everton (28 triệu bảng).

Với nguồn tiền dồi dào từ việc bán cầu thủ, Chelsea vẫn đang nhắm đến việc bổ sung thêm cầu thủ trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa, với mục tiêu là tiền vệ cánh Alejandro Garnacho của Manchester United và tiền vệ Xavi Simons của RB Leipzig.

Đồng thời, đội bóng cũng đang nỗ lực thanh lý một số cầu thủ khác, bao gồm Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Raheem Sterling, Ben Chilwell và Axel Disasi, để tối ưu hóa quỹ lương và đội hình.