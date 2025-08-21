Yamal gây tranh cãi khi du lịch cùng bạn gái

Lamine Yamal và ca sĩ nổi tiếng người Argentina Nicki Nicole tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng nhau thực hiện chuyến du lịch ngắn ngày đến Monaco cuối tuần qua.

Nicki Nicole là nữ ca sĩ người Argentina, sở hữu hơn 21 triệu người theo dõi trên Instagram.

Theo El Confidencial, Yamal tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi của Barcelona sau chiến thắng 3-0 trước Mallorca tại La Liga cuối tuần qua để bay đến Monaco cùng Nicki Nicole. Chuyến đi diễn ra ngay sau khi đội bóng xứ Catalonia được HLV Hansi Flick cho nghỉ ngơi sau buổi phục hồi thể lực hôm 17/8.

Hành động của Yamal bị cho là thiếu chuyên nghiệp, bởi cả đội Barcelona chỉ được nghỉ một ngày trước khi trở lại tập luyện hôm 19/8. Đồng thời, Barcelona sẽ ra sân đối đầu Levante vào rạng sáng 24/8, ở vòng 2 La Liga.

Một video do Nicki Nicole đăng trên trang cá nhân cho thấy cặp đôi dạo bước trên các con đường sang trọng của Monaco, trong khi bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc họ lưu trú tại một khách sạn cao cấp.

Dù cả hai chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, việc Yamal công khai du lịch cùng Nicole tại Monaco – khiến người hâm mộ tranh cãi. Sport lo ngại chuyện tình ái với Nicole có thể khiến Yamal phân tâm. Việc anh đi du lịch cùng bạn gái ngay sau trận mở màn La Liga cũng không phải hành động tốt.

Mối quan hệ giữa Yamal và Nicki Nicole bắt đầu gây chú ý từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Yamal vào giữa tháng 7/2025, nơi cô xuất hiện cùng các nghệ sĩ như Quevedo và Bad Gyal, cũng như đồng đội của anh là Gavi. Sau đó, Nicki Nicole tiếp tục xuất hiện tại sân Johan Cruyff trong trận Joan Gamper Trophy gặp Como 1907, mặc áo đấu có tên Yamal, và được nhìn thấy ngồi cùng gia đình và bạn bè của anh.