Mitoma xử lý gây sốt

Tiền vệ người Nhật Bản suýt có pha lập công đẹp mắt trong trận thua 0-2 của Brighton trước Everton tại vòng 2 Premier League hôm 24/8.

Mitoma suýt ghi siêu phẩm trước Everton. Ảnh: Reuters.

Phút 18 trên sân Hill Dickinson, Mitoma nhận bóng trong vùng cấm của Everton. Anh tâng bóng qua đầu hai trung vệ James Tarkowski và Michael Keane trước khi tung chân volley quyết đoán. Tuy nhiên, bóng bay trúng xà ngang và đi ra ngoài.

Pha xử lý của Mitoma lập tức khiến cư dân mạng phát cuồng. Một tài khoản bình luận: "Đây sẽ là siêu phẩm của mùa giải nếu đi vào lưới". CĐV khác nhận xét: "Mitoma xử lý không một động tác thừa". Người hâm mộ khác cho biết: "Kỹ năng khống chế và dứt điểm của Mitoma quá tốt, sẽ tuyệt vời nếu đây là bàn thắng".

Mitoma chơi nỗ lực trong cả trận nhưng không giúp Brighton thoát khỏi trận thua 0-2. Anh chỉ có 1 lần qua người thành công, tạo ra 3 cơ hội ghi bàn và chuyền chính xác 93%.

Mitoma bị lu mờ bởi Jack Grealish, khi tân binh của Everton mang về 2 kiến tạo cho đồng đội lập công. Grealish cũng nhận giải Cầu thủ hay nhất trận vừa qua.

Ở mùa này, Mitoma vẫn là trụ cột của Brighton, nhưng chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào sau 2 vòng đấu tại Premier League. Brighton cũng xếp tận thứ 18 trên bảng xếp hạng sau khi toàn thua cả 2 trận.

Son Heung-min ghi siêu phẩm đá phạt Tiền đạo người Hàn Quốc tỏa sáng trong trận hòa 1-1 của LAFC trước FC Dallas tại vòng 27 MLS sáng 24/8.