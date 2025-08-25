Hàng công 200 triệu bảng tịt ngòi, MU có đang phí phạm Hojlund?

Qua 2 trận mở màn mùa giải mới, Man Utd mới chỉ ghi 1 bàn nhưng do đối phương phản lưới nhà và điều đó khiến nhiều người nhớ đến Rasmus Hojlund.

Hojlund chuẩn bị rời Man Utd.

Chiến thắng 4-1 của Man Utd trước Bournemouth trong trận đấu thứ hai tại Premier League Summer Series tháng trước trở nên đáng chú ý khi Rasmus Hojlund chủ động tìm gặp các nhà báo Anh ở Chicago sau trận, để khẳng định rõ ràng ý định tiếp tục gắn bó với Old Trafford. Khi ấy, Hojlund chưa biết rằng trận đấu đó có thể sẽ là lần cuối anh được đá chính cho Man Utd.

Man Utd không còn cần Hojlund

Với thương vụ 74 triệu bảng đưa Benjamin Sesko từ RB Leipzig về Old Trafford (hoàn tất ngày 9/8), vai trò của Hojlund nhanh chóng bị lu mờ. Trong trận giao hữu cuối cùng gặp Everton, anh chỉ được tung vào sân 18 phút. Sau đó, Hojlund ngồi dự bị không được sử dụng trong trận gặp Fiorentina và hoàn toàn vắng mặt ở hai vòng đấu đầu tiên của Premier League.

Hiện tại, đương kim vô địch Serie A Napoli được dự đoán tái khởi động nỗ lực chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch, nhằm lấp vào khoảng trống Romelu Lukaku để lại, khi chân sút người Bỉ phải nghỉ bốn tháng vì chấn thương đùi.

Điều HLV Ruben Amorim không thể ngờ sau trận thắng Bournemouth, là việc Man Utd gặp khó khăn trầm trọng trong khâu ghi bàn từ những tình huống bóng sống. Sau thất bại 0-1 trước Arsenal ở trận mở màn, họ bị Fulham cầm hòa 1-1 tại Craven Cottage - và bàn thắng duy nhất "Quỷ đỏ" có được đến lúc này lại là một pha phản lưới của Rodrigo Muniz.

Hàng công MU vẫn thiếu khởi sắc.

Kể từ đêm Chicago ấy, Man Utd đá thêm bốn trận, ghi được bốn bàn: một quả phạt đền, hai bàn phản lưới, và duy nhất một pha lập công từ bóng sống của Mason Mount trước Everton.

Trận hòa Fulham càng để lại tiếc nuối khi Bruno Fernandes sút hỏng một quả penalty, bóng bay vọt xà. HLV Marco Silva của Fulham thẳng thắn nhận xét: “Trong hiệp hai, cơ hội tốt nhất của họ đều đến từ các tình huống cố định, chứ không có gì khác”.

Trông chờ tân binh hòa nhập

Đây rõ ràng không phải kịch bản Amorim kỳ vọng, nhất là khi Man Utd chi 200 triệu bảng trong mùa hè để đưa về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Sesko.

Dẫu vậy, cũng có thể thông cảm phần nào cho Man Utd. Sesko mới chỉ có hai tuần tập luyện cùng các đồng đội, và bản thân cả đội cũng đang trong quá trình làm quen với phong cách chơi mới. Tiền đạo 22 tuổi được tung vào sân 25 phút trong trận gặp Arsenal và thêm 37 phút ở Craven Cottage, nhưng cả hai lần đều trong thế trận mà Man Utd không còn chơi thứ bóng đá chủ động.

Cunha suýt lập siêu phẩm trong hiệp một trước Fulham: từ đường chuyền dài 70 mét của Altay Bayindir, anh khống chế bóng gọn gàng bằng chân trái dù đang băng tốc độ cao. Sau đó, Cunha giữ thăng bằng rồi tung cú dứt điểm bằng chân phải buộc Bernd Leno phải trổ tài cứu thua. Tiền đạo Brazil còn sút trúng cột dọc từ pha kiến tạo của Mason Mount. Khởi đầu bùng nổ này cho thấy việc anh ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mbeumo cũng thi đấu đầy nỗ lực, và nếu không vấp phải tốc độ quá ấn tượng của hậu vệ Mỹ Antonee Robinson, anh đã có thể thoát xuống đối mặt khung thành Fulham trong những phút cuối.

Nhìn chung, hàng công Man Utd lúc này giống như tập hợp những cá nhân tài năng đang cố gắng làm quen với nhau, hơn là một khối gắn kết. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đạt 1,52 trước Arsenal và 1,62 trước Fulham, tổng cộng 32 cú sút trong hai trận, nhưng bàn thắng duy nhất lại đến từ… một pha phản lưới.

Một mình Cunha là không đủ với MU.

Amorim tất nhiên bác bỏ quan điểm rằng vấn đề ghi bàn vẫn chưa được giải quyết (Man Utd chỉ có 44 bàn ở Premier League mùa trước, thấp nhất kể từ mùa rớt hạng 1973/74). Ông nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ về mùa giải trước. Điều quan trọng là chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội. Và chúng tôi sẽ ghi bàn”.

HLV người Bồ Đào Nha cũng nhiều lần nhắc đến lợi thế khi Man Utd không phải chia sức cho đấu trường châu Âu mùa này. Trong ba tuần trống xen giữa hai đợt tập trung ĐTQG sắp tới, họ chỉ có thêm lịch đá ở Cúp Liên đoàn nếu vượt qua vòng 2 vào ít ngày tới.

Dù vậy, thời gian không chờ đợi. Man Utd cần nhanh chóng tìm ra công thức chiến thắng trong lúc Sesko hòa nhập, còn Cunha và Mbeumo làm quen với nhau. Sau khi kết thúc mùa trước ở vị trí 15, "Quỷ đỏ" hiện đứng thứ 16 sau hai trận, và sẽ tiếp tân binh Burnley vào cuối tuần này.

Một chiến thắng - lý tưởng nhất là có sự góp công trực tiếp từ các tân binh đã ghi tổng cộng 58 bàn ở cấp CLB mùa trước - sẽ giúp xoa dịu những lo lắng đang ngày một dâng cao. Amorim tin rằng sự tiến bộ đã có, nhưng Man Utd vẫn cần biến điều đó thành kết quả cụ thể.