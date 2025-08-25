Khi không có bóng, Sesko luôn ngoái lại nhìn Cunha và Mbeumo

Dù rất được kỳ vọng, hàng công gồm 3 tân binh trị giá 200 triệu bảng của Man Utd tiếp tục không lên tiếng trong trận hòa Fulham 1-1 tại vòng 2 Premier League tối 24/8.

Sesko và Mbeumo bị phong tỏa rất gắt gao

Phút 53, HLV HLV Amorim quyết định thực hiện một vài thay đổi. Casemiro và Amad rời sân để nhường chỗ cho Benjamin Sesko và Diogo Dalot. Điều này khiến Mason Mount lùi sâu hơn vào vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Dalot mang lại sự chắc chắn hơn ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Nhưng thật không may, Sesko không có nhiều cơ hội dứt điểm, kết thúc trận đấu với chỉ 15 lần chạm bóng và không có cú sút nào. Quyết định của HLV Marco Silva khi áp dụng chiến thuật tương tự MU trong một số thời điểm khiến tiền đạo 22 tuổi này không thể tìm thấy khoảng trống ở cánh phải như trận thua 0-1 trước Arsenal tuần trước.

Thay vào đó, Sesko dành phần lớn thời gian đứng giữa Joachim Andersen và Calvin Bassey, cố gắng thoát khỏi Andersen và tấn công vào điểm mù của Bassey khi bóng được dồn ra cánh.

Cách phòng ngự kèm người chặt chẽ của Fulham với Bryan Mbeumo (anh chỉ có sáu lần chạm bóng trong khoảng thời gian từ phút 45 đến 70) đã hạn chế nguồn cung bóng sáng tạo cho tiền đạo cắm.

Trong 10 phút cuối, Sesko rất cố gắng với những cơ hội hạn chế mà đồng đội tạo ra. Nhưng trong khi các CĐV MU hô vang "Tấn công, tấn công, tấn công!", các cầu thủ trên sân lại gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào một phần ba cuối sân.

Sesko vẫn chưa có bàn thắng ở mùa giải 2025/26.

Khi không có bóng, Sesko liên tục ngoái lại nhìn xem Matheus Cunha và Mbeumo có tham gia vào các pha pressing của mình không. Ba tiền đạo mới của HLV Amorim có tốc độ và kỹ thuật rất tốt, nhưng sẽ cần thời gian để phối hợp ăn ý. Sau hai trận đấu, người hâm mộ mới chỉ thấy một phần rất nhỏ tài năng của Sesko.

Khép lại chuyến làm khách trước Fulham, HLV Amorim thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn. Ông cho rằng khi MU ghi bàn, đội bóng đã quên mất cách chơi đúng đắn mà chỉ nghĩ đến việc giữ kết quả.

Amorim khẳng định: "Chúng tôi muốn chiến thắng đến mức quên đi việc phải kiểm soát bóng, phải gây áp lực lên đối thủ. Chúng tôi đã nhường lại thế trận cho Fulham", đồng thời thừa nhận: "Sau bàn thắng, tôi chỉ nghĩ đến việc bảo toàn lợi thế. Chúng tôi không được phép làm thế".