Sesko gây ấn tượng mạnh

Huấn luyện viên Ruben Amorim cảm thấy bất ngờ trước những gì tân binh Benjamin Sesko thể hiện trên sân tập.

Sesko tạo ấn tượng tốt ở MU. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước trận gặp Fulham tại vòng 2 Premier League hôm 24/8, Amorim cho biết: "Tôi thích tìm hiểu về các cầu thủ, xem video và thu thập thông tin, nhưng bạn luôn cần một sự xác nhận và tôi cảm thấy Sesko còn tốt hơn những gì tôi đã nghĩ".

Amorim tin tưởng rằng Sesko sẽ trở thành tiền đạo chủ lực của MU trong nhiều năm tới. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp cầu thủ này ổn định tâm lý: "Tôi phải cẩn thận, Sesko sẽ là trung phong của chúng tôi trong nhiều năm, vì vậy chúng tôi cần đặt điều đó vào trong đầu của cậu ấy và để Sesko tận hưởng từng khoảnh khắc".

Sesko gia nhập MU với thành tích ghi 21 bàn trong 45 trận cho Leipzig mùa trước. Anh khao khát mang về bàn đầu tiên cho "Quỷ đỏ", sau khi lỡ cơ hội làm điều này ở trận gặp Arsenal hôm 17/8.

Cựu hậu vệ MU, Gary Neville cũng đã bày tỏ sự ấn tượng với Sesko. Ông cho biết: "Điều tôi thích ở cậu ấy là khả năng ghi bàn đa dạng. Cậu ấy có thể ghi bàn bằng đầu, và với chiều cao 1m95, Sesko thực sự là một mối đe dọa trong vùng cấm".

Cựu tiền đạo Wayne Rooney thì chia sẻ trên BBC rằng "rất thích cách Sesko chọn vị trí", đồng thời ca ngợi sự hứa hẹn nơi tân binh này.

Sesko được kỳ vọng đá chính khi MU làm khách trên sân của Fulham ở vòng 2 đêm 24/8.

