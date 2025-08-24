Hành động gây chú ý của Ronaldo

|
Ronaldo động viên đồng đội lên nhận huy chương. Ảnh: Reuters.
Al Nassr hòa Ahli 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức và buộc phải giải quyết trận đấu trên chấm phạt đền. Tại đây, đội bóng của Ronaldo thất bại 3-5. Một lần nữa, CR7 nếm trải cảm giác cay đắng khi gục ngã ở loạt đấu súng tại Saudi Arabia.
Sau khi nhận thất bại, Ronaldo tỏ vẻ buồn bã và lột bỏ băng thủ quân trên tay. Nhưng sau một quãng thời gian ngắn, CR7 cho thấy thái độ tích cực khi động viên đồng đội lên nhận huy chương bạc.
Sau khi hoàn tất thủ tục, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn giữ trên mình tấm huy chương, trong khi nhiều đồng đội tỏ vẻ thất vọng và tháo ra ngay sau khi rời bục trao giải.
Cá nhân Ronaldo kịp để lại dấu ấn ở trận vừa qua. CR7 ghi bàn mở tỷ số và cán mốc 100 bàn thắng trong màu áo Al Nassr. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 100 bàn cho 4 CLB khác nhau cùng đội tuyển quốc gia.
Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng chạm mốc 939 bàn ở mọi cấp độ, qua đó cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở tuổi 40. Anh chỉ còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 61 pha lập công nữa - thành tích khiến cả thế giới phải ngả mũ.
Ở mùa này, Ronaldo và đồng đội còn 3 đấu trường để cạnh tranh chức vô địch, bao gồm Saudi Pro League, King Cup và AFC Champions League 2.
Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.