Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hành động gây chú ý của Ronaldo

  • Chủ nhật, 24/8/2025 07:01 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Tiền đạo người Bồ Đào Nha an ủi các đồng đội sau thất bại trước Al Ahli tại trận tranh Siêu cúp Saudi Arabia hôm 23/8.

Ronaldo động viên đồng đội lên nhận huy chương. Ảnh: Reuters.

Al Nassr hòa Ahli 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức và buộc phải giải quyết trận đấu trên chấm phạt đền. Tại đây, đội bóng của Ronaldo thất bại 3-5. Một lần nữa, CR7 nếm trải cảm giác cay đắng khi gục ngã ở loạt đấu súng tại Saudi Arabia.

Sau khi nhận thất bại, Ronaldo tỏ vẻ buồn bã và lột bỏ băng thủ quân trên tay. Nhưng sau một quãng thời gian ngắn, CR7 cho thấy thái độ tích cực khi động viên đồng đội lên nhận huy chương bạc.

Sau khi hoàn tất thủ tục, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn giữ trên mình tấm huy chương, trong khi nhiều đồng đội tỏ vẻ thất vọng và tháo ra ngay sau khi rời bục trao giải.

Cá nhân Ronaldo kịp để lại dấu ấn ở trận vừa qua. CR7 ghi bàn mở tỷ số và cán mốc 100 bàn thắng trong màu áo Al Nassr. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 100 bàn cho 4 CLB khác nhau cùng đội tuyển quốc gia.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng chạm mốc 939 bàn ở mọi cấp độ, qua đó cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở tuổi 40. Anh chỉ còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 61 pha lập công nữa - thành tích khiến cả thế giới phải ngả mũ.

Ở mùa này, Ronaldo và đồng đội còn 3 đấu trường để cạnh tranh chức vô địch, bao gồm Saudi Pro League, King Cup và AFC Champions League 2.

Ronaldo ném băng đội trưởng Khuya 23/8, Cristiano Ronaldo tỏ thái độ thất vọng khi Al Nassr thua Al Ahli 3-5 ở loạt luân lưu chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân Hong Kong.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Mourinho Ronaldo al nassr

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý