Viễn cảnh Mourinho trở lại Premier League

Jose Mourinho có thể thế chỗ Nuno Espirito Santo, trong bối cảnh chiếc ghế HLV tại Nottingham Forest đang lung lay dữ dội vì mâu thuẫn nội bộ.

Truyền thông Anh tiết lộ Jose Mourinho được Nottingham Forest đưa vào danh sách rút gọn ứng viên thay thế Nuno Santo. Đội bóng đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Cựu HLV MU có cơ hội ngồi ghế nóng sân City Ground khi thời gian của Santo được cho là chỉ còn tính bằng ngày.

Nguyên nhân xuất phát từ căng thẳng giữa Santo và Giám đốc Thể thao mới Edu, người vừa gia nhập Forest hồi tháng 7 sau khi rời Arsenal. Trong buổi họp báo trước vòng 2 Premier League, thay vì dập tắt tin đồn, Santo lại thừa nhận: "Không có lửa làm sao có khói. Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra".

Ông còn công khai bày tỏ mối quan hệ với Chủ tịch Evangelos Marinakis không còn tốt đẹp như trước.

Nếu sự ổn định là điều BLĐ Forest tìm kiếm, Mourinho dường như không phải lựa chọn an toàn. "Người đặc biệt" nổi tiếng nóng nảy, nhiều lần gây tranh cãi ở Roma và cả Fenerbahce, từ việc công kích trọng tài đến đối diện án treo giò. Tuy nhiên, chính cá tính mạnh mẽ và thành tích vang dội biến ông thành biểu tượng.

Mourinho vẫn là một tượng đài tại Premier League. Tại đây, ông từng giành 3 chức vô địch cùng Chelsea, bên cạnh bốn League Cup và một FA Cup. Ở MU, ông cũng kịp mang về Europa League và League Cup. Dù giai đoạn tại Tottenham kết thúc không trọn vẹn, chiến lược gia 62 tuổi vẫn là cái tên đủ sức khuấy đảo giải đấu.