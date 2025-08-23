Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Antony từ chối Mourinho

  Thứ bảy, 23/8/2025 13:00 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Tương lai Antony khó đoán khi anh thẳng thừng từ chối đội bóng của Jose Mourinho, đồng thời quyết tâm trở lại Real Betis hè này.

Antony không hứng thú với lời đề nghị từ Fenerbahce.

Theo ESPN Brasil, Fenerbahce chấp nhận trả 45 triệu euro cho Manchester United để sở hữu cầu thủ chạy cánh người Brazil. Đây là mức giá MU mong muốn để "cắt lỗ" sau khi bỏ ra gần 100 triệu euro cho Antony năm 2022.

Tuy nhiên, Antony không mặn mà chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin cho biết anh không hứng thú với viễn cảnh thi đấu dưới trướng Jose Mourinho, bất chấp danh tiếng và tiềm lực của Fenerbahce. Lý do là ngôi sao 25 tuổi vẫn hướng về Real Betis. Đây là nơi anh tìm lại phong độ với 9 bàn sau 26 trận ở nửa cuối mùa trước.

HLV Manuel Pellegrini cũng thừa nhận: "Ai cũng biết Antony hạnh phúc ra sao khi ở đây. Chúng tôi muốn cậu ấy trở lại và cậu ấy cũng muốn, nhưng quyết định phụ thuộc vào MU". Giám đốc Thể thao Manu Fajardo nhấn mạnh Betis sẽ không mạo hiểm về tài chính, chỉ chiêu mộ Antony với mức giá hợp lý.

Việc Antony chấp nhận chờ đợi đến cuối kỳ chuyển nhượng hè tạo ra lợi thế cho CLB La Liga trong việc ép giá MU. Betis kỳ vọng sẽ tiếp tục mượn Antony kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè tới, nhưng "Quỷ đỏ" chỉ muốn bán đứt cựu sao Ajax.

Một giải pháp khác ở thương vụ này là Betis và MU sẽ nắm giữ 50% quyền sở hữu Antony mỗi đội, nhưng cuộc đàm phán hiện chưa có kết quả.

MU chi gần 200 triệu bảng, 'bom nổ chậm' chưa có lối ra

Nhóm cầu thủ Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia có thể trở lại khoác áo MU do không tìm được bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

7 giờ trước

Antony đẩy MU vào thế khó

Tiền đạo Antony vẫn quyết tâm gia nhập Real Betis ở kỳ chuyển nhượng hè này.

06:42 21/8/2025

MU ra tối hậu thư cho Antony

Tương lai của Antony tại Manchester United đang nóng hơn bao giờ hết.

05:46 13/8/2025

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

