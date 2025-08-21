Antony đẩy MU vào thế khó

Tiền đạo Antony vẫn quyết tâm gia nhập Real Betis ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Antony chỉ muốn gia nhập Betis. Ảnh: Reuters.

Theo Estadio Deportivo, tiền đạo người Brazil đã thông báo với MU rằng anh sẽ chờ đợi Betis đến cuối kỳ chuyển nhượng hè này. Trước đó, anh đã từ chối nhiều lời đề nghị và chỉ muốn trở lại La Liga để chơi bóng ở mùa 2025/26.

Phía Betis cũng đã giữ số áo 7 dành cho cầu thủ Brazil. Việc Antony chấp nhận chờ đợi đến cuối kỳ chuyển nhượng hè tạo ra lợi thế cho CLB La Liga trong việc ép giá MU. Betis kỳ vọng sẽ tiếp tục mượn Antony kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè tới, nhưng "Quỷ đỏ" chỉ muốn bán đứt cựu sao Ajax với giá 40 triệu euro.

Một giải pháp khác ở thương vụ này là Betis và MU sẽ nắm giữ 50% quyền sở hữu Antony mỗi đội, nhưng cuộc đàm phán hiện vẫn đang bị đình trệ.

Hạn chót chuyển nhượng tại Tây Ban Nha và các giải hàng đầu châu Âu rơi vào ngày 1/9. Nếu không đạt được thỏa thuận, Antony vẫn có khả năng chuyển đến Saudi Arabia thi đấu trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào tháng sau. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều cho thấy anh đang kiên quyết chờ đợi Betis.

Hôm 13/8, báo chí Anh cho biết “Quỷ đỏ” đã gửi “tối hậu thư” rõ ràng cho Antony: hoặc chấp nhận một lời đề nghị chuyển nhượng, hoặc sẽ phải làm bạn với băng ghế dự bị cho tới kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

