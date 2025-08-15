Đội của Mourinho bị tố 'chơi bẩn' chuyển nhượng

CLB Fenerbahce ra giá cho Kerem Akturkoglu trong bối cảnh chuẩn bị đối đầu với đội chủ quản của chính cầu thủ ở vòng play-off cuối cùng của Champions League 2025/26.

Vụ Akturkoglu gây ra căng thẳng giữa hai CLB Benfica và Fenerbahce.

Theo thông tin từ Fanatik, Fenerbahce từng đạt được thỏa thuận với Benfica về mức giá 25 triệu euro (22,5 triệu euro cố định + 2,5 triệu euro phụ phí) để chiêu mộ Akturkoglu, nhưng thương vụ này bất ngờ đổ bể sau khi cầu thủ 26 tuổi ra sân trong trận đấu thuộc vòng sơ loại thứ ba UEFA Champions League gặp Nice.

Phía đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sau đó bất ngờ rút lui khỏi thương vụ vì cho rằng một cầu thủ đã thi đấu ở vòng sơ loại Champions League, sẽ không được phép chơi cho đội khác trong cùng giai đoạn play-off nếu chuyển nhượng.

Sau khi đội bóng của Jose Mourinho tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Feyenoord, họ bất ngờ quay lại với lời đề nghị thấp hơn, trị giá 18 triệu euro. Fenerbahce cho rằng nếu họ vượt qua vòng play-off cuối cùng của Champions League 2025/26, việc Akturkoglu ra sân cho Benfica ở trận gặp Nice không thể cản cầu thủ ra sân cho CLB Thổ Nhĩ Kỳ ở giai đoạn phân hạng.

Hiển nhiên, Benfica thẳng thừng từ chối đề nghị này. Phía CLB Bồ Đào Nha giận dữ, cho rằng Fenerbahce thiếu tôn trọng mình và cố tình "chơi chiêu" nhằm lung lay tinh thần trụ cột của họ trước trận cầu quan trọng giữa hai đội.

Ở vòng play-off cuối cùng của Champions League 2025/26, Fenerbahce sẽ đối đầu với Benfica - đội đã vượt qua Nice trước đó. Đội thắng trong cặp đấu giữa Fenerbahce và Benfica sẽ giành suất vào vòng phân hạng của Champions League, với số tiền thưởng có thể lên tới hàng chục triệu euro.

Akturkoglu, với 16 bàn và 10 kiến tạo trong 49 trận cho Benfica mùa 2024/25, là mục tiêu hàng đầu của Fenerbahce nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Song, anh cũng là trụ cột hiện tại của Benfica.