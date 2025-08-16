Mourinho khiến Ten Hag 'ngồi trên đống lửa'

Theo Bild, Fenerbahce chuẩn bị gửi đề nghị trị giá 20 triệu euro để chiêu mộ Exequiel Palacios của Bayer Leverkusen.

Ten Hag nguy cơ mất thêm trụ cột trong hè này.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chốt thương vụ dưới dạng mua đứt hoặc hỏi mượn kèm điều khoản mua bắt buộc. Tiền vệ người Argentina được xác định là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Jose Mourinho, trước thềm trận play-off Champions League gặp Benfica vào tuần tới.

Leverkusen trải qua mùa hè đầy biến động với hàng loạt trụ cột ra đi. Florian Wirtz và Jeremie Frimpong sang Liverpool, Granit Xhaka tới Sunderland, Odilon Kossounou gia nhập Atalanta, Lukas Hradecky đầu quân cho Monaco và Jonathan Tah chuyển sang Bayern Munich.

Việc mất thêm Palacios sẽ khiến nhiệm vụ tái thiết dưới thời tân HLV Erik ten Hag trở nên khó khăn hơn. Mourinho đánh giá cao Palacios và động thái chuyển nhượng này rõ ràng khiến HLV Ten Hag như "ngồi trên đống lửa".

Palacios đóng vai trò quan trọng trong chiến tích vô địch Bundesliga 2024 bất bại của Leverkusen. Gia nhập CLB từ River Plate hồi tháng 1/2020 với giá 22 triệu euro, anh có 108 lần ra sân tại Bundesliga, ghi 11 bàn và kiến tạo 14 lần. Dù không phải lúc nào cũng đá chính, Palacios luôn là mắt xích ổn định trong đội hình.

Fenerbahce muốn hoàn tất thương vụ trước trận lượt đi play-off Champions League với Benfica ngày 21/8. Trong khi đó, Leverkusen sẽ gặp Sonnenhof ở Cúp Quốc gia Đức trước khi khởi động mùa giải Bundesliga bằng trận gặp Hoffenheim vào ngày 23/8.

Với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, đội bóng Đức buộc phải ưu tiên bổ sung nhân sự thay vì để mất thêm ngôi sao.