Sóng gió bủa vây Ten Hag

  Thứ tư, 13/8/2025 05:32 (GMT+7)
Erik ten Hag trải qua khởi đầu đầy khó khăn với tư cách HLV trưởng Bayer Leverkusen, khi đội bóng mất đến 5 trong 8 cầu thủ được sử dụng nhiều nhất tại Bundesliga mùa 2024/25.

Ten Hag đang xây dựng lại Leverkusen.

Mùa hè 2025, Bayer Leverkusen chứng kiến sự ra đi của hàng loạt ngôi sao chủ chốt. Không chỉ HLV Xabi Alonso, 5 trong 8 cầu thủ quan trọng nhất đội mùa trước đã rời BayArena. Florian Wirtz và Jeremie Frimpong gia nhập Liverpool, Jonathan Tah chuyển đến Bayern Munich, Odilon Kossounou tới Atalanta, và Granit Xhaka bất ngờ ký hợp đồng với Sunderland.

Trong số này, Granit Xhaka thậm chí từng được Ten Hag công khai khẳng định sẽ ở lại, nhưng rồi tiền vệ người Thụy Sĩ bất ngờ đến một Sunderland với tầm vóc và danh tiếng kém hơn nhiều. Thời gian tới, ba trụ cột còn lại như Piero Hincapié hay Álex Grimaldo, Victor Boniface cũng có thể rời đi khi nhận nhiều quan tâm từ các CLB lớn ở châu Âu.

Với trận mở màn Bundesliga gặp Borussia Dortmund vào ngày 23/8, Ten Hag đang chạy đua với thời gian để ổn định đội hình. Việc giữ chân các trụ cột còn lại, đồng thời giúp những tân binn như Quansah hay Tillman hòa nhập sẽ là chìa khóa.

Dù thu về gần 200 triệu euro tiền bán cầu thủ, Leverkusen không có nhiều bước đi đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, khi mới ký hợp đồng với trung vệ trẻ Jarell Quansah từ Liverpool và tiền đạo Malik Tillman từ PSV.

Theo Kicker, Ten Hag thừa nhận đội bóng cần thêm 4 hoặc 5 cầu thủ để xây dựng kỷ nguyên mới, nhưng quỹ thời gian ngắn khiến họ gặp khó trong việc bổ sung tân binh. Cựu trung vệ Manchester United, Victor Lindelof, đang tiến gần đến việc gia nhập Bayer Leverkusen trong phiên chợ hè này.

Tuy nhiên, quyết định chiêu mộ Lindelof không khiến người hâm mộ Leverkusen ấn tượng. Cựu trung vệ Manchester United không ra sân nhiều tại Premier League trong ba mùa giải gần đây, đồng thời đã qua thời đỉnh cao.

Khởi đầu của Ten Hag tại Leverkusen bị đánh dấu bởi thất bại đáng xấu hổ 1-5 trước đội U20 Flamengo trong trận giao hữu, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng của vị HLV mới. Sau đó, Leverkusen có hai chiến thắng trước các đối thủ yếu như Pisa và Fortuna Sittard, nhưng gần nhất họ lại để thua bạc nhược 0-2 trước Chelsea hôm 9/8.

Mourinho ngược dòng hạ gục Van Persie

Fenerbahce của Jose Mourinho tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trong trận lượt về vòng sơ loại thứ ba UEFA Champions League 2025/26, để đánh bại Feyenoord của HLV Robin van Persie với tỷ số 5-2.

Tường Linh

Doan ket buon cua Donnarumma hinh anh

Đoạn kết buồn của Donnarumma

07:00 13/8/2025

Việc Donnarumma bị buộc rời đi ngay sau khi giúp PSG đạt cú ăn bốn lịch sử mùa trước (Ligue 1, Coupe de France, Champions League, Trophée des Champions), là một bất ngờ lớn và mang lại nhiều tiếc nuối.

