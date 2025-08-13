Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mourinho ngược dòng hạ gục Van Persie

  • Thứ tư, 13/8/2025 05:17 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Fenerbahce của Jose Mourinho tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trong trận lượt về vòng sơ loại thứ ba UEFA Champions League 2025/26, để đánh bại Feyenoord của HLV Robin van Persie với tỷ số 5-2.

Jhon Duran tỏa sáng giúp Fenerbahce dẫn Feyenoord 2-1.

Rạng sáng 13/8, sau khi để thua 1-2 ở trận lượt đi trên đất Hà Lan, Fenerbahce tiếp tục gặp khó khăn tại sân nhà Şükrü Saracoğlu, khi Feyenoord bất ngờ mở tỷ số ở phút 41. Hậu vệ người Nhật Bản, Tsuyoshi Watanabe, đánh đầu chính xác từ một tình huống đá phạt cố định, khiến đội chủ nhà bị dẫn 0-1.

Lúc này, Fenerbahce rơi vào thế bất lợi rất lớn với tổng tỷ số thua 1-3. Tuy nhiên, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng vùng dậy với tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Chỉ 3 phút sau, từ một quả phạt góc, xuất phát từ sai lầm của cầu thủ Feyenoord, hậu vệ Archie Brown đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Đến phút bù giờ hiệp một, tiền đạo Jhon Duran - cầu thủ được mượn từ Al Nassr - tận dụng đường chuyền của Youssef En-Nesyri để dứt điểm cận thành, đưa Fenerbahce dẫn 2-1 trong hiệp một và san bằng tổng tỷ số 3-3 ở hai lượt trận.

Bước sang hiệp hai, Fenerbahce tiếp tục duy trì sức ép. Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 57, khi tiền vệ Fred tung cú sút xa tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc cao khung thành, giúp Fenerbahce vượt lên dẫn 3-1 (4-3 trên tổng tỷ số).

Đến phút 85, Youssef En-Nesyri nâng tỷ số lên 4-1 sau một pha phản công nhanh. Dù Watanabe ghi bàn thứ hai cho Feyenoord ở phút 89 với cú sút đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4, hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt ở những phút bù giờ.

Phút 90+2, Anderson Talisca đặt dấu chấm hết cho trận đấu với pha dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 5-2 và tổng tỷ số thắng 6-4 cho Fenerbahce. Trận đấu này là minh chứng cho tài cầm quân của Jose Mourinho, người để lại dấu ấn về chiến thuật và truyền cảm hứng để Fenerbahce lội ngược dòng trước một đối thủ mạnh như Feyenoord.

Chiến thắng này cũng đưa Fenerbahce vào vòng play-off cuối cùng của Champions League 2025/26, nơi họ sẽ đối đầu với Benfica - đội đã vượt qua Nice trước đó. Đội thắng trong cặp đấu giữa Fenerbahce và Benfica sẽ giành suất vào vòng phân hạng của Champions League, với số tiền thưởng có thể lên tới hàng chục triệu euro.

