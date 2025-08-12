7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Ilya Zabarnyi (Bournemouth sang PSG): Sau Lucas Chevalier (40 triệu euro), nhà vô địch Pháp kích nổ thêm bom tấn giá 63 triệu euro. Trung vệ người Ukraine ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2030 và được kỳ vọng trở thành trụ cột hàng thủ PSG.
Reinier (Real Madrid sang Atletico Mineiro): Tiền vệ người Brazil khép lại hành trình đầy thất vọng tại châu Âu mà không có nổi một lần ra sân cho đội một Real Madrid. Reinier phải trở về quê nhà khoác áo Atletico Mineiro dưới dạng tự do, sau khi bị "Los Blancos" chấm dứt hợp đồng.
Ko Itakura (Monchengladbach sang Ajax): Trung vệ người Nhật Bản cập bến Johan Cruyff Arena với giá 10,5 triệu euro. Itakura được đánh giá cao nhờ phong cách thi đấu đa năng. Anh có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trụ.
Steven Nzonzi (Sepahan sang Stoke City): Nhà vô địch World Cup 2018 trở lại châu Âu thi đấu cho Stoke dưới dạng tự do, CLB từng gắn bó với anh từ năm 2012 đến 2015. Với kinh nghiệm dày dặn, Nzonzi được kỳ vọng sớm đưa đội bóng này trở lại giải Ngoại hạng Anh.
Dusan Tadic (Fenerbahce sang Al-Wahda): Tiền vệ kỳ cựu người Serbia khép lại sự nghiệp gần 2 thập kỷ tại châu Âu bằng việc chuyển sang thi đấu tại giải UAE cho Al-Wahda dưới dạng tự do.
Neto (Bournemouth sang Botafogo): Sau hợp đồng cho mượn tại Arsenal, Neto không được Bournemouth giữ chân. Thủ thành người Brazil chọn quay về Brazil thi đấu lần đầu tiên kể từ năm 2011.
Florian Thauvin (Udinese sang Lens): Sau 2 mùa thi đấu ấn tượng cho Udinese, Thauvin được Lens chiêu mộ với giá 6 triệu euro, bất chấp việc anh đã 32 tuổi.
