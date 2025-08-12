MU tiêu sang nhờ khôn ngoan hơn

Manchester United bước vào mùa hè chuyển nhượng 2025 với khí thế bừng bừng, khi tổng chi tiêu đã cán mốc 214 triệu bảng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Benjamin Sesko vừa gia nhập Manchester United.

Trong bối cảnh Premier League siết chặt quy định Lợi nhuận và Bền vững (PSR), câu hỏi đặt ra là: vì sao MU vẫn thoải mái “vung tiền” mà không lo vướng rắc rối tài chính? Câu trả lời nằm ở một sự kết hợp giữa cải tổ quyết liệt, tính toán khôn ngoan và tận dụng hợp pháp các khoảng trống trong cấu trúc tài chính.

Cuộc “đại phẫu” chi phí chưa từng có

Sir Jim Ratcliffe thẳng thắn thừa nhận: trong 7 năm qua, MU đã liên tục chi nhiều hơn thu. Nếu không thay đổi, CLB sẽ “cạn tiền” vào cuối năm 2025. Ngay sau khi tiếp quản quyền điều hành một phần, ông phát động chiến dịch tái cấu trúc toàn diện: cắt giảm 450 vị trí việc làm, rà soát từng khoản chi, và yêu cầu mọi bộ phận vận hành với ngân sách tối ưu.

Kết quả đến ngay trong báo cáo quý I/2025: MU ghi nhận lợi nhuận hoạt động gần 1 triệu bảng, trái ngược khoản lỗ 66,2 triệu bảng cùng kỳ năm trước. Quỹ lương giảm 21%, tương đương khoảng 80 triệu bảng so với mùa 2023/24 - một phần nhờ việc không tham dự Champions League, tránh được các khoản thưởng và phụ cấp khổng lồ.

MU áp dụng cách tính PSR dựa trên Red Football Ltd - công ty con tại Anh - thay vì toàn bộ tập đoàn niêm yết tại Mỹ. Điều này cho phép loại trừ nhiều chi phí khổng lồ ở cấp tập đoàn, chẳng hạn khoản 47,8 triệu bảng chi phí đặc biệt liên quan đến thương vụ Ratcliffe, vốn không được tính vào báo cáo Red Football (chỉ còn 4,5 triệu bảng).

Nhờ đó, mức lỗ ba năm của Red Football chỉ là 200,6 triệu bảng - thấp hơn 111,3 triệu bảng so với báo cáo ở cấp tập đoàn - giúp MU có thêm ngân sách để chi tiêu mà không vượt trần PSR (giới hạn lỗ 105 triệu bảng/3 năm cho các khoản được tính).

Việc đẩy Rashford sang Barca giúp Manchester United giải phóng quỹ lương.

Khoản lương 12,75 triệu bảng được tiết kiệm nhờ cho mượn Marcus Rashford sang Barcelona chỉ là phần nổi của tảng băng. MU còn thu về 15,7 triệu bảng từ các điều khoản “sell-on” (điều khoản chia lại phí chuyển nhượng) với Anthony Elanga, Alvaro Carreras và Maxi Oyedele. Thậm chí, Chelsea cũng phải trả 5 triệu bảng vì hủy nghĩa vụ mua đứt Jadon Sancho.

Những khoản thu này không đủ để mua một ngôi sao lớn, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì dòng tiền và giảm áp lực lương thưởng, đặc biệt khi cộng dồn qua nhiều thương vụ.

Chi khéo - trả dần

Các bản hợp đồng bom tấn như Bryan Mbeumo (71 triệu bảng) và Matheus Cunha (62,5 triệu bảng) được thiết kế trả góp trong 3-4 năm. Điều này không làm giảm tổng chi phí nhưng giúp MU phân bổ dòng tiền, tránh tình trạng “chảy máu” tài chính tức thì.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa MU vẫn phải thanh toán 175,5 triệu bảng tiền mua cầu thủ trước tháng 3/2026 - một khoản nợ treo mà ban lãnh đạo buộc phải quản lý chặt nếu không muốn áp lực dồn vào những mùa sau.

MU hiện đã rút 160 triệu bảng từ các hạn mức tín dụng quay vòng (tối đa 300 triệu bảng). Khoản vay này tách biệt với khoản nợ 500 triệu bảng từ thời gia đình Glazer mua lại CLB. Đến 31/3/2025, MU vẫn còn 73,2 triệu bảng tiền mặt - đủ duy trì hoạt động thường nhật và đảm bảo thanh khoản cho các thương vụ.

Donnarumma đang nằm trong tầm ngắm của MU.

HLV Ruben Amorim vẫn muốn bổ sung một tiền vệ phòng ngự và một thủ môn trước ngày 1/9. MU đã thăm dò giá Carlos Baleba (Brighton) và Gianluigi Donnarumma (PSG). Tuy nhiên, khả năng mua tiếp phụ thuộc vào việc bán bớt cầu thủ - từ nhóm “bomb squad” (cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch) gồm Garnacho, Sancho, Antony, Malacia cho tới cả trường hợp Rasmus Hojlund, dù tiền đạo Đan Mạch kiên quyết ở lại.

Chi tiêu mạnh không còn đồng nghĩa với liều lĩnh, ít nhất là trong ngắn hạn. Ratcliffe đang biến MU thành một ví dụ điển hình về cách vừa cắt giảm chi phí triệt để, vừa khéo léo tận dụng cơ chế tài chính để mở rộng ngân sách chuyển nhượng.

Nhưng bài toán thật sự nằm ở chỗ: liệu chiến lược này có thể dịch chuyển sức mạnh từ bảng cân đối kế toán sang bảng xếp hạng Premier League? Một mùa hè “thắt lưng buộc bụng” nhưng vẫn tiêu sang là nghệ thuật trên giấy, còn trên sân cỏ, kết quả mới là thước đo cuối cùng. Mùa giải tới sẽ là phép thử cho cả tài chính lẫn tham vọng của MU.