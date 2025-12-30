Vì sao Hojlund được Vieri bảo chứng

Được một huyền thoại như Christian Vieri đánh giá cao chưa bao giờ là điều ngẫu nhiên. Với Rasmus Hojlund, đó là sự ghi nhận cho một trung phong trẻ đang đi đúng hướng, cả về bàn thắng lẫn tư duy chơi bóng hiện đại.

Trong thế giới của các tiền đạo, nhận xét từ Christian Vieri luôn có sức nặng đặc biệt. Vieri từng sống trong những vòng cấm khắc nghiệt nhất châu Âu, từng đối đầu với những hàng thủ lạnh lùng bậc nhất. Vì thế, khi ông cho rằng Rasmus Hojlund có tiềm năng trở thành một trong năm tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, đó không phải là lời xã giao.

Điều Vieri nhấn mạnh cũng rất đáng chú ý. Ông không nhìn Hojlund như một “số 9 chỉ để ghi bàn”. Thay vào đó, cựu trung phong tuyển Italy nói đến khả năng tấn công chiều sâu, những pha chạy chỗ làm xáo trộn hàng thủ và áp lực liên tục mà tiền đạo người Đan Mạch tạo ra.

Đó là thứ phẩm chất mà bóng đá đỉnh cao ngày nay yêu cầu ở một trung phong: không chỉ kết thúc, mà còn phải phá vỡ cấu trúc phòng ngự.

Trong màu áo Napoli, Hojlund từng bước thể hiện đúng hình ảnh đó. Mùa 2025/26, anh ghi hơn 10 bàn trên mọi đấu trường, trong bối cảnh Napoli không ngừng điều chỉnh hệ thống sau giai đoạn biến động.

Những bàn thắng ấy chưa đưa Hojlund vào nhóm sát thủ hàng đầu Serie A, nhưng đủ để cho thấy sự thích nghi nhanh và khả năng phát triển ổn định.

Quan trọng hơn, Hojlund không tồn tại bằng những khoảnh khắc chạm bóng trong vòng cấm. Anh di chuyển rộng, sẵn sàng lùi sâu làm tường, chủ động pressing và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Nhiều pha tấn công nguy hiểm của Napoli bắt đầu từ những chuyển động không bóng của Hojlund, dù bảng tỷ số không ghi tên anh. Đó là giá trị thầm lặng, nhưng cực kỳ quan trọng trong một hệ thống đề cao tính tập thể.

Xét về kỹ năng, Hojlund sở hữu nền tảng toàn diện. Chân trái mạnh, khả năng không chiến tốt và thể lực dồi dào giúp anh phù hợp với nhịp độ khắc nghiệt của Serie A.

Quan trọng hơn cả là thái độ thi đấu. Hojlund không né va chạm, không trốn tránh trách nhiệm và sẵn sàng đối mặt áp lực ở một CLB luôn sống trong kỳ vọng như Napoli.

Tất nhiên, con đường để chạm tới đẳng cấp mà Vieri nhắc đến vẫn còn dài. Hojlund cần ổn định hơn trong dứt điểm, lạnh lùng hơn ở những thời khắc quyết định.

Nhưng tiềm năng không nằm ở sự hoàn hảo tức thì. Nó nằm ở việc có đủ phẩm chất để tiếp tục hoàn thiện.

Lời bảo chứng của Vieri vì thế giống một cột mốc hơn là sự tung hô. Nó đặt Hojlund vào đúng quỹ đạo phát triển: một trung phong toàn diện, đang lớn lên trong môi trường giàu áp lực nhưng cũng đầy cơ hội.

Nếu tiếp tục ghi bàn đều đặn và duy trì ảnh hưởng chiến thuật như hiện tại, Hojlund hoàn toàn có thể tiến gần hơn tới hình mẫu tiền đạo hàng đầu mà bóng đá châu Âu đang tìm kiếm.