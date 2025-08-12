Ten Hag chiêu mộ cựu sao MU

Cựu trung vệ Manchester United, Victor Lindelof, đang tiến gần đến việc gia nhập Bayer Leverkusen trong phiên chợ hè này.

Vì Lindelöf hiện là cầu thủ tự do, Bayer Leverkusen có thể ký hợp đồng mà không mất phí chuyển nhượng.

Theo Sky Germany, cầu thủ người Thụy Điển sẽ ký hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do với Leverkusen, sau khi chia tay "Quỷ đỏ" vào cuối tháng 6. Anh được HLV Erik ten Hag xem là mục tiêu tiềm năng để củng cố hàng thủ của Leverkusen.

HLV Ten Hag từng làm việc với Lindelof tại Manchester United, nên hiểu rõ kinh nghiệm và khả năng của cầu thủ này. Ở tuổi 31, Lindelof được kỳ vọng lấp chỗ trống Jonathan Tah để lại, sau khi trung vệ này tới Bayern Munich.

Lindelof gia nhập MU vào năm 2017 với giá 35 triệu euro nhưng chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ. Ở mùa giải 2024/25, trung vệ người Thuỵ Điển thường xuyên vắng mặt vì chấn thương và chỉ có 9 lần đá chính trên mọi đấu trường.

Trong 8 năm khoác áo MU, Lindelof ra sân tổng cộng 283 trận. Anh giành 2 danh hiệu gồm FA Cup và League Cup, đều dưới thời HLV Erik ten Hag. Với giá trị thị trường ước tính 18 triệu euro, Lindelof cũng là một trong các trung vệ tự do có giá trị nhất hiện nay.

Nếu thương vụ thành công, Lindelof sẽ mang đến sự chắc chắn và kinh nghiệm cho hàng thủ Leverkusen, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng nhắm đến việc trở lại ngôi vương Bundesliga và tiến xa tại Champions League mùa 2025/26.

Ten Hag, người đang xây dựng lại Leverkusen sau sự ra đi của Florian Wirtz (tới Liverpool với giá 150 triệu euro), xem Lindelof là giải pháp ngắn hạn để bổ sung chiều sâu đội hình.