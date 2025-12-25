Lý do Malaysia bị FIFA xử thua 0-3 ở các trận giao hữu

Bóng đá Malaysia tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không thể ngăn FIFA áp dụng các án phạt dù đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Theo quyết định của FIFA, 3 trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine bị hủy, chuyển thành thua 0-3. Hệ quả trực tiếp là Malaysia tụt mạnh từ hạng 116 xuống hạng 121 trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng 12.

Dù FAM đệ đơn kháng cáo lên CAS, nhiều ý kiến thắc mắc tại sao FIFA vẫn tiến hành thực thi án phạt. Luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman, vốn từng xử lý nhiều vụ việc tại CAS, lý giải yếu tố then chốt nằm ở việc FAM có nộp đơn xin tạm hoãn thi hành án hay không.

"Nếu không có yêu cầu hoãn thi hành, FIFA hoàn toàn có quyền áp dụng án phạt ngay cả khi kháng cáo đang diễn ra", ông nhấn mạnh.

Theo ông Hairul, các phán quyết kỷ luật của FIFA vẫn có hiệu lực cho đến khi bị CAS hủy bỏ hoặc sửa đổi. Thậm chí, việc kháng cáo không đảm bảo án phạt sẽ được giảm nhẹ, bởi CAS có thể giữ nguyên, giảm hoặc thậm chí tăng mức xử phạt tùy theo chứng cứ và quy định hiện hành.

Sau khi FIFA giữ nguyên án phạt hồi tháng 11, CAS là cứu cánh cuối cùng của FAM. Gần nhất, FAM nộp đơn trình báo cảnh sát và mở điều tra nội bộ để làm rõ trách nhiệm liên quan đến các giấy tờ bị cáo buộc làm giả, trong bối cảnh hình ảnh và uy tín của bóng đá Malaysia bị tổn hại nghiêm trọng trên đấu trường quốc tế.

Tâm điểm của vụ việc là cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc làm giả hoặc chỉnh sửa giấy tờ nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero.