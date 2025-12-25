Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do Malaysia bị FIFA xử thua 0-3 ở các trận giao hữu

  Thứ năm, 25/12/2025 18:46 (GMT+7)
Bóng đá Malaysia tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không thể ngăn FIFA áp dụng các án phạt dù đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Theo quyết định của FIFA, 3 trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine bị hủy, chuyển thành thua 0-3. Hệ quả trực tiếp là Malaysia tụt mạnh từ hạng 116 xuống hạng 121 trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng 12.

Dù FAM đệ đơn kháng cáo lên CAS, nhiều ý kiến thắc mắc tại sao FIFA vẫn tiến hành thực thi án phạt. Luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman, vốn từng xử lý nhiều vụ việc tại CAS, lý giải yếu tố then chốt nằm ở việc FAM có nộp đơn xin tạm hoãn thi hành án hay không.

"Nếu không có yêu cầu hoãn thi hành, FIFA hoàn toàn có quyền áp dụng án phạt ngay cả khi kháng cáo đang diễn ra", ông nhấn mạnh.

Theo ông Hairul, các phán quyết kỷ luật của FIFA vẫn có hiệu lực cho đến khi bị CAS hủy bỏ hoặc sửa đổi. Thậm chí, việc kháng cáo không đảm bảo án phạt sẽ được giảm nhẹ, bởi CAS có thể giữ nguyên, giảm hoặc thậm chí tăng mức xử phạt tùy theo chứng cứ và quy định hiện hành.

Sau khi FIFA giữ nguyên án phạt hồi tháng 11, CAS là cứu cánh cuối cùng của FAM. Gần nhất, FAM nộp đơn trình báo cảnh sát và mở điều tra nội bộ để làm rõ trách nhiệm liên quan đến các giấy tờ bị cáo buộc làm giả, trong bối cảnh hình ảnh và uy tín của bóng đá Malaysia bị tổn hại nghiêm trọng trên đấu trường quốc tế.

Tâm điểm của vụ việc là cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc làm giả hoặc chỉnh sửa giấy tờ nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero.

Sự thật vụ AFC xử thua Malaysia 0-3 trước Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bác bỏ thông tin tuyển Malaysia bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ quyết định kỷ luật nào ở thời điểm này.

28:1666 hôm qua

LĐBĐ Malaysia ra phán quyết vụ nhập tịch

Trưa 22/12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên tiếng sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong nỗ lực xử lý khủng hoảng và khôi phục niềm tin.

12:57 22/12/2025

AFC phạt LĐBĐ Malaysia

Sau FIFA, tới lượt Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến hai vi phạm xảy ra tại đấu trường châu lục.

22:14 20/12/2025

Malaysia FIFA Malaysia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

