Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

AFC phạt LĐBĐ Malaysia

  • Thứ bảy, 20/12/2025 22:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau FIFA, tới lượt Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến hai vi phạm xảy ra tại đấu trường châu lục.

Theo AFC, hai lỗi của FAM xảy ra trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Nepal diễn ra ngày 18/11 trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Dù tuyển Malaysia giành trọn 3 điểm, công tác tổ chức trận đấu không đáp ứng đầy đủ các quy định của AFC.

Vi phạm đầu tiên liên quan đến việc để trận đấu khởi tranh muộn so với quy định. Hiệp một bắt đầu chậm 1 phút 20 giây, trong khi hiệp hai muộn thêm 1 phút 30 giây. Với lỗi này, FAM bị phạt 2.500 USD theo Điều 2.2 của Hướng dẫn Vận hành Trận đấu AFC. Đáng chú ý, đây là lần tái phạm trong thời gian bị theo dõi, khiến mức độ vi phạm bị đánh giá nghiêm trọng hơn.

Lỗi thứ hai đến từ việc FAM không đảm bảo cầu thủ Mohamad Faisal bin Abdul Halim – được bầu chọn hay nhất trận, tham dự buổi họp báo sau trận theo đúng quy định. Việc này vi phạm Điều 4.3.8 kết hợp Điều 31.3 của Quy định Trận đấu Asian Cup 2027, dẫn đến án phạt bổ sung 10.000 USD.

Tổng số tiền phạt mà FAM phải nộp lên tới 12.500 USD và phải hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định. Hôm 17/12, bóng đá Malaysia cũng hứng chịu án phạt nặng từ FIFA, khi bị xử thua 0-3 ở 3 trận giao hữu do sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện.

Liên tiếp các án phạt từ FIFA và AFC buộc FAM phải siết chặt kỷ cương và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế nếu không muốn trả giá đắt hơn trong tương lai.

Phản ứng của LĐBĐ Malaysia sau khi bị FIFA trừng phạt

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lập tức hành động sau khi nhận án phạt từ FIFA.

12:31 17/12/2025

Lý do Malaysia không bị xử thua trận thắng Việt Nam 4-0

FIFA xử thua tuyển Malaysia do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, nhưng không can thiệp vào kết quả thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

12:23 17/12/2025

FIFA xử thua Malaysia 3 trận với tỷ số 0-3

Sáng 17/12, FIFA giáng đòn nặng vào bóng đá Malaysia khi quyết định xử thua 3 trận giao hữu với cùng tỷ số 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.

11:47 17/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Malaysia Malaysia

    Đọc tiếp

    Thiago Silva co ben do moi hinh anh

    Thiago Silva có bến đỗ mới

    1 giờ trước 22:16 20/12/2025

    0

    Trung vệ kỳ cựu người Brazil ký hợp đồng với Porto tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

    Ket qua Man City vs West Ham hinh anh

    Kết quả Man City vs West Ham

    2 giờ trước 21:00 20/12/2025

    0

    Lúc 22h00 ngày 20/12, Man City tiếp West Ham trên sân nhà Etihad thuộc vòng 17 Premier League.

    Le be mac SEA Games 33 hinh anh

    Lễ bế mạc SEA Games 33

    3 giờ trước 20:20 20/12/2025

    0

    Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 được tổ chức tối 20/12 ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý