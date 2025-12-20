AFC phạt LĐBĐ Malaysia

Sau FIFA, tới lượt Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến hai vi phạm xảy ra tại đấu trường châu lục.

Theo AFC, hai lỗi của FAM xảy ra trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Nepal diễn ra ngày 18/11 trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Dù tuyển Malaysia giành trọn 3 điểm, công tác tổ chức trận đấu không đáp ứng đầy đủ các quy định của AFC.

Vi phạm đầu tiên liên quan đến việc để trận đấu khởi tranh muộn so với quy định. Hiệp một bắt đầu chậm 1 phút 20 giây, trong khi hiệp hai muộn thêm 1 phút 30 giây. Với lỗi này, FAM bị phạt 2.500 USD theo Điều 2.2 của Hướng dẫn Vận hành Trận đấu AFC. Đáng chú ý, đây là lần tái phạm trong thời gian bị theo dõi, khiến mức độ vi phạm bị đánh giá nghiêm trọng hơn.

Lỗi thứ hai đến từ việc FAM không đảm bảo cầu thủ Mohamad Faisal bin Abdul Halim – được bầu chọn hay nhất trận, tham dự buổi họp báo sau trận theo đúng quy định. Việc này vi phạm Điều 4.3.8 kết hợp Điều 31.3 của Quy định Trận đấu Asian Cup 2027, dẫn đến án phạt bổ sung 10.000 USD .

Tổng số tiền phạt mà FAM phải nộp lên tới 12.500 USD và phải hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định. Hôm 17/12, bóng đá Malaysia cũng hứng chịu án phạt nặng từ FIFA, khi bị xử thua 0-3 ở 3 trận giao hữu do sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện.

Liên tiếp các án phạt từ FIFA và AFC buộc FAM phải siết chặt kỷ cương và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế nếu không muốn trả giá đắt hơn trong tương lai.