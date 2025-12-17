Lý do Malaysia không bị xử thua trận thắng Việt Nam 4-0

FIFA xử thua tuyển Malaysia do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, nhưng không can thiệp vào kết quả thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trận Malaysia thắng Việt Nam thuộc thẩm quyền của AFC.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định đội tuyển Malaysia vi phạm quy định khi sử dụng cầu thủ không đủ tư cách ở 3 trận giao hữu quốc tế trong năm 2025 gồm Cape Verde, Singapore và Palestine. Với các sai phạm này, Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả 3 trận.

Tuy nhiên, FIFA không đưa ra bất kỳ phán quyết nào liên quan đến hai trận đấu chính thức của Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027, gồm chiến thắng 4-0 trước Việt Nam và trận thắng Nepal 2-0. Lý do là FIFA chỉ trực tiếp xử lý các trận đấu thuộc hệ thống thi đấu do tổ chức này quản lý.

Vòng loại Asian Cup 2027 thuộc quyền quản lý của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Vì vậy, FIFA không can thiệp vào kết quả hay xử lý kỷ luật. Mọi chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cuối cùng của AFC trong thời gian tới.

Hiện AFC chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, do còn chờ động thái chính thức từ Tòa án Thể thao CAS, sau khi FAM đã gửi đơn khiếu nại và đang trong quá trình chờ xem xét theo đúng trình tự pháp lý.

Trước đó, FAM xác nhận nộp kháng cáo lên CAS, yêu cầu xem xét lại các hình phạt mà FIFA áp dụng. Đây được xem là bước đi quan trọng của FAM nhằm bảo vệ quyền lợi của Liên đoàn và các cầu thủ liên quan.

Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn bởi kết quả kháng cáo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai FAM và 7 cầu thủ. Nếu CAS tiếp tục bác kháng cáo, AFC sẽ xử thua Malaysia ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.