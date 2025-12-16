Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Công bố sai phạm vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

  • Thứ ba, 16/12/2025 19:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ủy ban điều tra độc lập xác định hàng loạt lỗ hổng quản lý tại FAM, kiến nghị kỷ luật Tổng thư ký và trình báo cảnh sát, đẩy bóng đá Malaysia vào cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có.

Cuộc điều tra kết luận sai phạm trong vấn đề nhập tịch của FAM.

Bóng đá Malaysia tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi Ủy ban điều tra độc lập vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch chính thức công bố kết luận, trong đó kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiến hành kỷ luật Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahmanto và khẩn trương nộp đơn trình báo cảnh sát.

Theo kết luận, Datuk Noor Azman là người trực tiếp chỉ đạo gửi các tài liệu bị nghi vấn lên FIFA mà không xác minh tính xác thực, trong bối cảnh hồ sơ khai sinh gốc viết tay không thể được xác nhận từ Cục Đăng ký Quốc gia (NRD). Ủy ban cho rằng đây là vi phạm nghiêm trọng về quy trình quản lý và kiến nghị FAM tiến hành kỷ luật nội bộ theo đúng điều lệ.

Báo cáo cũng chỉ ra những lỗ hổng lớn trong công tác giám sát, thẩm tra và kiểm soát hành chính của FAM, tạo điều kiện để sai phạm xảy ra mà không bị phát hiện kịp thời. Ủy ban khuyến nghị FAM rà soát toàn bộ hệ thống quản trị, xây dựng các biện pháp phòng ngừa và kế hoạch khôi phục uy tín.

Tuy nhiên, Ủy ban không thể xác định cá nhân cụ thể làm giả tài liệu do công chứng viên liên quan không hợp tác, trong khi các người đại diện của 7 cầu thủ không thể liên lạc dù đã nỗ lực tìm kiếm.

Sau khi báo cáo được công bố, xuất hiện thông tin cho rằng Ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức. Dù vậy, Quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi bác bỏ, khẳng định không có việc giải thể hay từ chức tập thể và Ban chấp hành vẫn hoạt động bình thường theo đúng điều lệ và quy trình của FAM cũng như FIFA.

Trước đó, FIFA cáo buộc Malaysia làm giả hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng. Hiện FAM đã kháng cáo lên Tòa án Thể thao CAS.

Tuyển futsal Việt Nam để thua theo cách khó tin

Chiều 16/12, tuyển futsal Việt Nam gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vào nhóm dẫn đầu giải khi nhận thất bại gây sốc 2-4 trước Malaysia ở môn futsal nam SEA Games 33.

3 giờ trước

U22 Thái Lan chờ Việt Nam đến giải cứu khỏi Ultras

Trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia diễn ra trên sân Rajamangala kỳ vĩ nhưng khán đài lại vắng đến khó tin.

11 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

U22 Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết

Chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia giúp U22 Thái Lan giành quyền vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 15/12.

23 giờ trước

Minh Nghi

nhập tịch Malaysia nhập tịch Malaysia

    Đọc tiếp

    Mbappe thang kien PSG hinh anh

    Mbappe thắng kiện PSG

    52 phút trước 20:26 16/12/2025

    0

    Tiền đạo Kylian Mbappe có chiến thắng pháp lý quan trọng trước PSG, buộc đội bóng cũ phải trả 60 triệu euro gồm tiền lương và thưởng.

    Doi truong MU thua nhan dau long truoc kha nang bi ban hinh anh

    Đội trưởng MU thừa nhận đau lòng trước khả năng bị bán

    1 giờ trước 19:54 16/12/2025

    0

    Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes thừa nhận anh cảm thấy bị tổn thương khi biết Manchester United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho mình, trong bối cảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha được liên hệ với các CLB tại Saudi Arabia.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý