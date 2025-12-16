Công bố sai phạm vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Ủy ban điều tra độc lập xác định hàng loạt lỗ hổng quản lý tại FAM, kiến nghị kỷ luật Tổng thư ký và trình báo cảnh sát, đẩy bóng đá Malaysia vào cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có.

Cuộc điều tra kết luận sai phạm trong vấn đề nhập tịch của FAM.

Bóng đá Malaysia tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi Ủy ban điều tra độc lập vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch chính thức công bố kết luận, trong đó kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiến hành kỷ luật Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahmanto và khẩn trương nộp đơn trình báo cảnh sát.

Theo kết luận, Datuk Noor Azman là người trực tiếp chỉ đạo gửi các tài liệu bị nghi vấn lên FIFA mà không xác minh tính xác thực, trong bối cảnh hồ sơ khai sinh gốc viết tay không thể được xác nhận từ Cục Đăng ký Quốc gia (NRD). Ủy ban cho rằng đây là vi phạm nghiêm trọng về quy trình quản lý và kiến nghị FAM tiến hành kỷ luật nội bộ theo đúng điều lệ.

Báo cáo cũng chỉ ra những lỗ hổng lớn trong công tác giám sát, thẩm tra và kiểm soát hành chính của FAM, tạo điều kiện để sai phạm xảy ra mà không bị phát hiện kịp thời. Ủy ban khuyến nghị FAM rà soát toàn bộ hệ thống quản trị, xây dựng các biện pháp phòng ngừa và kế hoạch khôi phục uy tín.

Tuy nhiên, Ủy ban không thể xác định cá nhân cụ thể làm giả tài liệu do công chứng viên liên quan không hợp tác, trong khi các người đại diện của 7 cầu thủ không thể liên lạc dù đã nỗ lực tìm kiếm.

Sau khi báo cáo được công bố, xuất hiện thông tin cho rằng Ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức. Dù vậy, Quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi bác bỏ, khẳng định không có việc giải thể hay từ chức tập thể và Ban chấp hành vẫn hoạt động bình thường theo đúng điều lệ và quy trình của FAM cũng như FIFA.

Trước đó, FIFA cáo buộc Malaysia làm giả hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng. Hiện FAM đã kháng cáo lên Tòa án Thể thao CAS.