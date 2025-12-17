Pencak Silat tại SEA Games vỡ trận vì tranh cãi trọng tài

Trận thua gây tranh cãi của đội Pencak Silat Malaysia trước chủ nhà Thái Lan tại SEA Games 33 biến sàn đấu thành điểm nóng bạo lực.

Hỗn loạn xảy ra ở môn Pencak Silat tại SEA Games 33.

Cuộc so tài ở hạng cân B nữ (50–55 kg) giữa Nor Farah Mazlan và Jongtima Ruenthong hôm 16/12 khép lại với tỷ số hòa 60-60 tại Impact Arena, Muang Thong Thani. Theo luật thi đấu, trọng tài áp dụng tiêu chí tie-breaker dựa trên số lỗi kỹ thuật, qua đó trao chiến thắng cho võ sĩ Thái Lan.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phía đội Malaysia, những người cho rằng Nor Farah là người chủ động và hiệu quả hơn trong suốt trận đấu.

Chuyện gì đã xảy ra

Tranh cãi về chấm điểm không phải chuyện hiếm ở các môn võ. Pencak Silat đặc biệt nhạy cảm bởi tính chủ quan cao, khi điểm số không chỉ phản ánh đòn đánh trúng đích, mà còn dựa vào thế trận, kỹ thuật, sự kiểm soát và cả lỗi vi phạm. Chính đặc thù ấy khiến mỗi quyết định đều dễ trở thành mồi lửa cho bức xúc, nhất là trong bối cảnh đối đầu giữa đội khách và chủ nhà.

Tuy nhiên, vấn đề của trận đấu này không nằm ở tranh luận chuyên môn, mà ở cách phản ứng sau đó. Khi những khiếu nại bằng lời nói của HLV trưởng Siti Rahmah Mohamed Nasir và ban huấn luyện không được chấp nhận, một số thành viên đội Malaysia lao vào hành hung trọng tài và ban tổ chức.

Lực lượng an ninh và cảnh sát buộc phải can thiệp để ổn định tình hình, khiến trận đấu bị gián đoạn trước khi tiếp tục. Kết quả chung cuộc vẫn được giữ nguyên.

Từ thời điểm ấy, câu chuyện không còn là thắng-thua. Hình ảnh bạo lực trên sàn đấu làm lu mờ hoàn toàn ý nghĩa của cuộc tranh tài, đẩy Pencak Silat, môn võ gắn với tinh thần thượng võ Đông Nam Á, vào một khoảnh khắc đáng buồn.

Pencak Silat là bộ môn luôn xuất hiện tranh cãi.

Không thể phủ nhận cảm giác ức chế của vận động viên và ban huấn luyện khi thất bại theo cách khó chấp nhận. Nhưng thể thao đỉnh cao luôn đòi hỏi khả năng kiểm soát cảm xúc. Phản đối trọng tài là quyền, nhưng tấn công trọng tài và ban tổ chức là hành vi vượt khỏi mọi giới hạn, không thể được biện minh bằng bất kỳ lý do nào.

Bài học cho ban tổ chức

Sự cố này cũng đặt ra câu hỏi nghiêm túc về công tác điều hành các môn võ tại SEA Games. Tính minh bạch trong chấm điểm, cách giải thích phán quyết và cơ chế tiếp nhận khiếu nại rõ ràng chưa đủ thuyết phục. Khi những bức xúc tích tụ mà không có kênh giải tỏa hiệu quả, chỉ cần một quyết định gây tranh cãi cũng đủ đẩy mọi thứ vượt tầm kiểm soát.

Dẫu vậy, cần nói rõ: mọi bất cập về trọng tài không thể che mờ trách nhiệm của đội Malaysia trong vụ việc này. Những HLV và vận động viên, với tư cách đại diện quốc gia, phải hiểu rằng mỗi hành vi của họ đều mang tính biểu tượng. Một pha xô xát trên sàn đấu không chỉ làm tổn hại hình ảnh cá nhân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cả đoàn thể thao.

Về phía ban tổ chức SEA Games 33, đây là lời cảnh báo không thể xem nhẹ. Các môn võ cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về an ninh, đặc biệt trong những trận đấu nhạy cảm giữa chủ nhà và các đối thủ trực tiếp. Quan trọng hơn, quy trình giải thích và xử lý khiếu nại phải đủ rõ ràng, đủ nhanh để ngăn chặn căng thẳng leo thang ngay trên sàn đấu.

Pencak Silat được xây dựng trên nền tảng võ đạo, nơi sức mạnh luôn đi cùng sự tự chủ.

SEA Games là ngày hội thể thao của khu vực, nơi tinh thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau phải được đặt lên hàng đầu. Những hình ảnh hỗn loạn tại Impact Arena đi ngược lại giá trị ấy, kéo giải đấu trở về với những tranh cãi quen thuộc: nghi ngờ trọng tài, cảm giác “xử ép” và phản ứng cảm tính.

Pencak Silat được xây dựng trên nền tảng võ đạo, nơi sức mạnh luôn đi cùng sự tự chủ. Khi tinh thần ấy bị phá vỡ, thất bại không chỉ thuộc về đội thua cuộc. Nó là thất bại chung của công tác tổ chức, của ý thức thi đấu và của chính hình ảnh SEA Games.

Sau tất cả, điều cần được đặt ra không phải là đội nào thắng trận, mà là SEA Games sẽ rút ra bài học gì để những hình ảnh như thế không lặp lại. Nếu không có những thay đổi đủ mạnh, lằn ranh giữa tranh cãi chuyên môn và bạo lực sân đấu sẽ tiếp tục bị xóa nhòa, để lại vết gợn khó lành cho thể thao Đông Nam Á.