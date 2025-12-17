Tiến Linh: 'HCV SEA Games còn khó hơn AFF Cup'

Trước chung kết SEA Games 33 với U22 Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gửi thông điệp mạnh mẽ đến U22 Việt Nam rằng hãy tự tin, tập trung tuyệt đối và chiến đấu vì màu cờ sắc áo để giành HCV.

Tiến Linh cho rằng HCV SEA Games còn khó hơn cả vô địch AFF.

Trả lời phỏng vấn Tri Thức - Znews trước khi bóng lăn tại chảo lửa Rajamangala vào lúc 19h30 ngày 18/12, Tiến Linh nhắn nhủ U22 Việt Nam ngẩng cao đầu và quyết chiến từng phút để chinh phục ngôi vương. Theo Tiến Linh, các học trò HLV Kim Sang-sik phải chứng tỏ bản lĩnh bởi áp lực và độ khó của SEA Games là không nhỏ.

Khác biệt của chung kết SEA Games

- Anh từng đá SEA Games và đã vô địch. Theo anh, khác biệt lớn nhất giữa một trận chung kết SEA Games và các trận chung kết khác là gì?

- Chung kết SEA Games có thể nói là một trận cầu đặc biệt với bất kỳ cầu thủ nào. Vì SEA Games là đấu trường khu vực nhưng lại là giải đấu được người hâm mộ Việt Nam quan tâm đặc biệt hơn bất kỳ giải đấu nào khác. Từ đó, cầu thủ và toàn đội luôn bước vào trận đấu với tâm lý áp lực khá lớn cùng quyết tâm chinh phục tấm HCV bộ môn bóng đá nam.

Chưa hết, môn bóng đá SEA Games vốn chỉ dành cho lứa U22 nên cũng là bước khởi đầu quan trọng trước khi bước lên trình độ cao hơn là tuyển quốc gia, nên tôi nghĩ SEA Games luôn là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào. Mà thật ra, trong một vài giai đoạn, HCV SEA Games đôi khi càng khó hơn cả vô địch AFF nữa.

- Khi nhìn U22 Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan, anh thấy họ giống đội SEA Games năm anh từng đăng quang ở điểm nào?

- Trước tiên là có sự giống nhau về bối cảnh. 4 năm trước, Việt Nam là chủ nhà của SEA Games. Còn nay, Thái Lan là chủ nhà. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn sự giống nhau dừng lại ở đây. Còn lại khác biệt nằm ở kết quả.

Nếu tôi cùng đồng đội đã từng đăng quang ngay trên sân nhà thì giờ tôi mong là các em sẽ còn vinh quang hơn cả thế hệ của tôi, là đăng quang ngay trên sân khách, sân Rajamangala, một trong những chảo lửa của khu vực Đông Nam Á.

U22 Việt Nam đứng trước thử thách lớn ở chung kết. Ảnh: Minh Chiến.

- Chung kết SEA Games với Thái Lan thường không chỉ là chuyên môn. Kinh nghiệm của anh cho thấy, cầu thủ trẻ cần chuẩn bị tâm lý ra sao để không bị cuốn theo áp lực?

- Thái Lan luôn là kỳ phùng địch thủ của bóng đá Việt Nam dù ở bất kỳ giai đoạn nào, thế hệ cầu thủ nào. Tôi nghĩ sẽ có một chút lo lắng trong tâm lý của các cầu thủ trước khi ra trận. Nhưng bóng đá Việt Nam giờ đã tiến bộ hơn nhiều, tâm thế đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ như Thái Lan cũng khác trước đây. Nó là tâm thế của những đối thủ ngang tầm nên sẽ thi đấu sòng phẳng, quyết chiến quyết thắng vì mục tiêu đeo HCV, vì màu cờ sắc áo, và vì niềm tin yêu của hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt.

Còn để giải quyết áp lực tâm lý, thì không có gì ngoài sự tập trung vào mục tiêu cuối cùng, và tuân thủ 100% đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Tôi tin rằng trên khán đài hôm chung kết cũng sẽ có đông đảo “sắc đỏ” được phủ bởi cổ động viên Việt Nam, sẽ tiếp lửa cho các cầu thủ dưới sân.

- Ở những thời khắc căng thẳng nhất, điều gì anh luôn tự nhắc mình khi khoác áo đội tuyển tại SEA Games?

- Không gì khác ngoài sự tự hào dân tộc, màu cờ đỏ sao vàng, sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ bóng đá. Và cuối cùng là sự ủng hộ không giói hạn từ gia đình. Với tôi, đó chính là những động lực tuyệt vời nhất với bất kỳ vận động viên chuyên nghiệp nào.

- Hàng thủ Thái Lan ở các trận quyết định thường chơi rắn và giàu tiểu xảo. Với kinh nghiệm của một tiền đạo từng đối đầu họ, anh có lời khuyên gì cho các chân sút U22 Việt Nam?

- Tôi cảm thấy rất tin tưởng hàng tấn công của đội U22 Việt Nam hiện tại. Các bàn thắng được ghi bởi nhiều cầu thủ khác nhau, cho thấy sự đa dạng trong phong cách và đấu pháp tấn công, cùng thực lực của các cá nhân.

Do đó, đối đầu với hàng thủ Thái Lan với phong cách rắn rỏi và nhạy bén thì tôi tin là ban huấn luyện sẽ có nhiều phép giải phù hợp. Điều này đã được chứng minh ở những trận đấu trước. Tôi hy vọng là các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ làm được nhiều tốt nhất và đem HCV về cho đoàn thể thao VN tại SEA Games năm nay.

U22 Việt Nam đủ bản lĩnh để giành HCV SEA Games 33

- Anh đánh giá thế nào về bản lĩnh của lứa U22 hiện tại khi phải đá chung kết SEA Games trên sân đối thủ?

- Tôi nghĩ không cần tới mình để đánh giá về các em. Kết quả những trận vừa qua, cộng thêm sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik đã nói lên tất cả rồi. Các em đã được cọ xát thực tiễn tại V.League suốt thời gian quan, và trưởng thành rất nhiều. Nên tôi tin là các em sẽ làm được điều mà người hâm mộ đang chờ đợi.

Tiến Linh rất tin tưởng hàng tấn công của đội U22 Việt Nam hiện tại. Ảnh: Duy Hiệu.

- Với tư cách người từng đứng trên bục cao nhất SEA Games, anh nghĩ khoảnh khắc nào trong trận chung kết sẽ quyết định tất cả?

- Với cá nhân, tôi tận hưởng từng giây phút của trận chung kết, vì đó là những trải nghiệm chỉ có một lần trong đời, không bao giờ lặp lại. Không có một khoảnh khắc nhỏ nào quyết định cả một đại cuộc, chỉ có lòng quyết tâm và ý chí của cả một tập thể mới có thể giúp chúng ta cùng đi đến mục tiêu cuối cùng và đứng trên bục vinh quang.

Dù kết quả có như thế nào, thì chúng ta đều sẽ luôn tự hào khi nhìn lại toàn bộ hành trình mình đã đi qua với tất cả sự tập trung, sự nỗ lực của từng cá nhân và của cả một tập thể gắn kết.

- Nếu được nhắn gửi một câu cho U22 Việt Nam trước giờ bóng lăn, anh sẽ nói điều gì – về chiến thắng, hay về cách họ bước ra sân?

- Tôi muốn nhắn gửi đến các em là hãy ngẩng cao đầu, chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của một cầu thủ chuyên nghiệp. Cố gắng tập trung và quyết tâm nhất có thể, để không phải nuối tiếc vì bất cứ điều gì cả. Tất cả đều nằm trong tầm tay. Trái ngọt không chỉ đến vì may mắn, mà sẽ đến với người đã cố gắng tốt nhất.

- Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn!