Phản ứng của báo Thái Lan khi đội nhà đối đầu U22 Việt Nam

Truyền thông Thái Lan có nhiều bình luận đáng chú ý trước màn tái ngộ giữa đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở trận chung kết khu vực.

U22 Việt Nam đấu Thái Lan ở chung kết. Ảnh: Duy Hiệu

Hôm 15/12, U22 Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia, qua đó đoạt vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Đối thủ của đội chủ nhà là U22 Việt Nam, đội vượt qua U22 Philippines với tỷ số 2-0 ở trận bán kết trước đó.

Ngay sau khi cặp đấu chung kết được xác định, báo chí Thái Lan đồng loạt đưa ra những nhận định về trận đại chiến tranh tấm HCV SEA Games 33, diễn ra vào ngày 18/12 tới. Siam Sports nhận xét: “Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở trận đấu quyết định. Rõ ràng, màn trình diễn của chúng ta chưa thật sự thuyết phục và vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện trước trận chung kết”.

Tờ báo này chỉ ra rằng U22 Thái Lan có một trận đấu chưa tốt trước Malaysia. Dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu, đội chủ nhà vẫn không tạo được cảm giác an tâm. Mặc dù ép sân liên tục, U22 Thái Lan chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Yotsakorn.

U22 Thái Lan vượt qua Malaysia ở bán kết.

Trong khi đó, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U22 Thái Lan cũng bày tỏ sự lo lắng dù đội nhà đã giành quyền vào chung kết. Chia sẻ trên Thairath, nhà cầm quân này cho biết: “Nhiều cầu thủ của tôi có dấu hiệu quá tải. Toàn đội cần chuẩn bị thể lực thật kỹ cho trận chung kết. Dù đối thủ là đội nào, chúng tôi cũng phải sẵn sàng”.

U22 Thái Lan bước vào trận chung kết với khát vọng mãnh liệt giành lại vị thế số một khu vực. Đội bóng xứ chùa vàng đã trải qua ba kỳ SEA Games liên tiếp không thể giành HCV, điều hiếm thấy với một nền bóng đá từng thống trị Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam góp mặt trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất. Đáng chú ý, ở hai lần trước đó, U22 Việt Nam đều giành HCV, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của mình tại đấu trường khu vực.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Phút cuối bùng nổ giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 Chiều 15/12, U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với hai bàn thắng quyết định ở những phút cuối.