Võ sĩ Việt Nam khóc nức nở sau khi bị xử thua

Sáng 16/12, khoảnh khắc oái ăm xảy ra ở bán kết hạng cân - 60 kg môn Pencak Silat, khi võ sĩ Vũ Văn Kiên bật khóc nức nở vì bị xử thua trong lúc đối thủ người Thái Lan nằm bất động.

Văn Kiên khóc sau khi bị xử thua.

Bước vào trận bán kết, Vũ Văn Kiên nắm ưu thế rõ rệt về điểm số. Võ sĩ Việt Nam kiểm soát tốt thế trận, giữ cự ly hợp lý và liên tục ghi điểm trước đối thủ chủ nhà. Trong bối cảnh bị dẫn 34-52, võ sĩ Thái Lan buộc phải chủ động lao vào tấn công với hy vọng xoay chuyển cục diện.

Tình huống quyết định xảy ra khi trận đấu đang ở cao trào. Trước áp lực liên tục từ đối phương, Văn Kiên tung ra đòn chân trúng vùng giáp (bụng). Ngay lập tức, võ sĩ Thái Lan ngã xuống sàn, ôm mặt và nằm bất động. Lực lượng y tế lập tức được gọi vào sân để chăm sóc và sơ cứu cho võ sĩ chủ nhà.

Cú ra đòn của Văn Kiên được cho là trúng vùng bụng.

Sau thời gian hội ý và đánh giá tình huống, trọng tài đưa ra quyết định xử thua đối với Vũ Văn Kiên. Phán quyết này khiến võ sĩ Việt Nam sụp đổ hoàn toàn về mặt tinh thần. Anh gục xuống sàn, bật khóc nức nở.

Theo quy định của Pencak Silat, nếu một VĐV ngã xuống và không thể tiếp tục thi đấu, tổ y tế lập tức can thiệp. Trọng tài và ban giám sát sẽ xem xét đòn đánh có đúng luật hay không, hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, quá lực hoặc sai kỹ thuật hay không

Khu vực hợp lệ để ra đòn, được phép tấn công là từ vai đến thắt lưng (thân trên, bụng, giáp). Cấm tuyệt đối các đòn vào đầu, cổ, gáy, mặt, hạ bộ. Dù đang dẫn điểm, VĐV vẫn có thể bị xử thua nếu đòn đánh bị xác định là nguy hiểm hoặc gây chấn thương nặng khiến đối thủ không thể thi đấu tiếp.

Trọng tài có quyền xử thua trực tiếp trong tình huống như vậy. Dù vậy, việc xử thua Văn Kiên gây tranh cãi bởi pha ra đòn của anh được xác định đá trúng giáp (bụng), nhưng VĐV Thái Lan lại ôm mặt.

Tình huống cánh tay của võ sĩ Malaysia chạm mạnh vào cổ khiến Minh Triết không thể tiếp tục thi đấu và bị xử thua.

Đáng chú ý, tranh cãi càng bùng nổ dữ dội khi Nguyễn Minh Triết của Việt Nam bị xử thua võ sĩ Malaysia ở trận bán kết hạng 60-65kg nam. Trong thế trận giằng co, cánh tay đối thủ va mạnh vào cổ khiến Minh Triết tỏ ra đau đớn, không thể tiếp tục thi đấu.

Ban giám sát xác định không có lỗi của võ sĩ Malaysia và xử thua Minh Triết khi anh không đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Cả Văn Kiên và Minh Triết đều giành HCĐ ở nội dung của mình.

Minh Triết nôn thốc ra sàn sau khi bị võ sĩ Malaysia dùng tay tác động trúng vùng cổ.