Phản ứng của LĐBĐ Malaysia sau khi bị FIFA trừng phạt

  • Thứ tư, 17/12/2025 12:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lập tức hành động sau khi nhận án phạt từ FIFA.

Malaysia bị FIFA trừng phạt.

Sáng 17/12, FIFA quyết định xử thua tuyển Malaysia ở 3 trận giao hữu quốc tế, cùng với tỷ số 0-3. Ba trận đấu bị hủy kết quả gồm cuộc chạm trán với Cape Verde ngày 29/5 (hòa 1-1), thắng Singapore 2-1 vào ngày 4/9 và chiến thắng 1-0 trước Palestine hôm 8/9.

Án phạt được đưa ra sau khi FIFA kết luận Malaysia vi phạm các quy định liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.

Ngay sau khi nhận án phạt, FAM xác nhận sẽ gửi văn bản yêu cầu FIFA cung cấp đầy đủ căn cứ và lý do chi tiết dẫn đến quyết định này, trước khi cân nhắc các bước tiếp theo. Giới chuyên môn nhận định, nếu không sớm rà soát và siết chặt quy trình nhập tịch cầu thủ, bóng đá Malaysia có thể tiếp tục đối mặt với những rủi ro lớn trong tương lai.

Hệ quả từ án phạt của FIFA là rất nặng nề. Tuyển Malaysia sẽ bị trừ một lượng lớn điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí và thứ hạng trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á. Điều này có thể tác động tiêu cực đến việc bốc thăm, xếp nhóm hạt giống ở các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Ngoài ra, FAM còn phải nộp khoản tiền phạt 10.000 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 330 triệu đồng Việt Nam. Đây được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc từ FIFA đối với công tác quản lý cầu thủ của bóng đá Malaysia.

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

