Phản ứng của LĐBĐ Malaysia sau khi bị FIFA trừng phạt

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lập tức hành động sau khi nhận án phạt từ FIFA.

Malaysia bị FIFA trừng phạt.

Sáng 17/12, FIFA quyết định xử thua tuyển Malaysia ở 3 trận giao hữu quốc tế, cùng với tỷ số 0-3. Ba trận đấu bị hủy kết quả gồm cuộc chạm trán với Cape Verde ngày 29/5 (hòa 1-1), thắng Singapore 2-1 vào ngày 4/9 và chiến thắng 1-0 trước Palestine hôm 8/9.

Án phạt được đưa ra sau khi FIFA kết luận Malaysia vi phạm các quy định liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.

Ngay sau khi nhận án phạt, FAM xác nhận sẽ gửi văn bản yêu cầu FIFA cung cấp đầy đủ căn cứ và lý do chi tiết dẫn đến quyết định này, trước khi cân nhắc các bước tiếp theo. Giới chuyên môn nhận định, nếu không sớm rà soát và siết chặt quy trình nhập tịch cầu thủ, bóng đá Malaysia có thể tiếp tục đối mặt với những rủi ro lớn trong tương lai.

Hệ quả từ án phạt của FIFA là rất nặng nề. Tuyển Malaysia sẽ bị trừ một lượng lớn điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí và thứ hạng trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á. Điều này có thể tác động tiêu cực đến việc bốc thăm, xếp nhóm hạt giống ở các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Ngoài ra, FAM còn phải nộp khoản tiền phạt 10.000 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 330 triệu đồng Việt Nam. Đây được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc từ FIFA đối với công tác quản lý cầu thủ của bóng đá Malaysia.

