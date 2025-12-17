Phản ứng của HLV Thái Lan trước chung kết với U22 Việt Nam

Ông Tawatchai Damrong-Ongtrakul khẳng định U22 Việt Nam rất mạnh nhưng mục tiêu của chủ nhà Thái Lan vẫn là tấm huy chương vàng SEA Games 33.

HLV Tawatchai Damrong-Ongtrakul và cầu thủ U22 Thái Lan đại diện dự họp báo trước chung kết. Ảnh: Anh Tiến.

“Chúng tôi đứng đầu ở bảng đấu của mình, vào bán kết, chiến thắng và giờ là chung kết. Tôi biết U22 Việt Nam rất mạnh, họ là một đội bóng tốt. Nhưng chính xác thì điều tôi muốn là đánh bại một đội mạnh như Việt Nam để cho thấy Thái Lan xứng đáng vô địch”, ông Damrong-Ongtrakul nhấn mạnh trong cuộc họp báo sáng 17/12, trước thềm chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Trên đường tới chung kết, U22 Thái Lan toàn thắng cả ba trận, ghi 10 bàn, mới để lọt lưới một lần. Họ là hàng công mạnh nhất, cũng là hàng thủ vững chắc nhất giải. Tham vọng của U22 Thái Lan ở trận chung kết đương nhiên là giương cao chiếc cúp vô địch ngay tại thánh địa Rajamangala.

Đó là điều mà Thái Lan chưa thể làm được trong 3 kỳ SEA Games gần nhất. Lần cuối họ vô địch là vào năm 2017. Tại SEA Games 2023 ở Campuchia, Thái Lan thua trước U22 Indonesia ở chung kết.

Ông Tawatchai Damrong-Ongtrakul muốn giúp Thái Lan vô địch trở lại. Lần gần nhất họ đăng quang SEA Games đã từ năm 2017. Ảnh: Anh Tiến.

Ông Damrong-Ongtrakul tiếp tục: “Bóng đá trẻ Việt Nam phát triển mạnh những năm qua. Đội U22 này có hệ thống được tổ chức rất tốt, thể lực mạnh. Cầu thủ số 7 Việt Nam (Đình Bắc - PV) là một cầu thủ hay. Tôi tin rằng cậu ấy cũng đang được một hệ thống tốt hỗ trợ. Chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống của mình để ngăn chặn cậu ta”.

Người Thái dành sự quan tâm đặc biệt cho Đình Bắc bởi phong độ rất cao của tiền đạo này. Anh ghi 2 bàn, thực hiện 2 kiến tạo từ đầu SEA Games, đóng góp cực lớn vào lối chơi chung của U22 Việt Nam.

Cầu thủ U22 Thái Lan tham dự họp báo chia sẻ: “U22 Việt Nam rất mạnh, là đội bóng có thể tấn công với áp lực cao. Ở giải U23 Đông Nam Á tại Indonesia hồi giữa năm, chúng tôi đã chứng kiến điều đó. Nhưng Thái Lan đang có lực lượng mạnh nhất, được hồi phục đầy đủ. Chúng tôi sẽ chơi thật tốt trước U22 Việt Nam”.

Trận chung kết ngày mai (18/12) sẽ diễn ra lúc 19h30 trên sân Rajamangala.