HLV Kim muốn trọng tài công tâm ở chung kết U22 Việt Nam trên đất Thái

Sau khi vô địch cùng tuyển Việt Nam tại Rajamangala hồi đầu năm, ông Kim Sang-sik khẳng định mình muốn đăng quang một lần nữa trên sân bóng này với đội U22.

“Năm 2025 của chúng tôi bắt đầu bằng một chức vô địch tại đây. Tôi muốn kết thúc năm cũng bằng một chức vô địch nữa”, HLV Kim chia sẻ trong cuộc họp báo sáng 17/12, trước thềm chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, nơi tuyển Việt Nam đã đăng quang ASEAN Cup hồi đầu tháng 1.

Quang cảnh họp báo trước chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Anh Tiến.

Ông Kim nhấn mạnh: “Tôi rất vui khi đội bóng vào được chung kết. Tục ngữ Việt Nam có câu ‘Có công mài sắt, có ngày nên kim’. Toàn đội đã nỗ lực hết mình nên tôi hy vọng vào một kết quả tốt”.

Trên đường vào chung kết, U22 Việt Nam toàn thắng cả ba trận, ghi 6 bàn và mới lọt lưới một lần. Đại diện Việt Nam vô địch 2 trong 3 kỳ SEA Games vừa qua nhưng ở kỳ gần nhất, đội tuyển khi đó được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier chỉ vào tới bán kết. Mục tiêu lần này của U22 Việt Nam là đòi lại ngôi vương.

Trước câu hỏi “đối thủ lớn nhất có phải là trọng tài” của một phóng viên, HLV Kim không tỏ ra lo lắng: “Tôi không hiểu tại sao lại có câu kết luận này. Vai trò của các trọng tài rất quan trọng, mong họ sẽ làm việc công tâm để bảo vệ cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu quan trọng này có thể diễn ra trọn vẹn”.

U22 Thái Lan là đối thủ quen thuộc với Việt Nam. Nhưng đội bóng này đã sa sút trong vài năm gần đây, không vô địch 3 kỳ gần nhất và màn thể hiện năm nay cũng chưa quá ấn tượng.

HLV Kim muốn vô địch hai lần ở sân Rajamangala trong một năm. Ảnh: Anh Tiến.

Dù vậy, ông Kim thận trọng: “Đội tuyển Thái Lan có tổ chức tốt, nhiều cầu thủ sở hữu năng lực cá nhân đáng nể, thể chất, tốc độ tốt. Trung vệ Lý Đức (ông Kim chỉ tay sang Đức, người ngồi bên cạnh trong phòng họp báo - PV) và toàn thể hàng thủ cần chơi tốt thì chúng tôi mới đạt được kết quả có lợi”.

Về phần Lý Đức, trung vệ của HAGL nói: “Chúng tôi phân tích những cầu thủ chất lượng của đối thủ. Ban huấn luyện cũng chỉ đạo, có phương án để ngăn cản họ. Thầy bảo đầu năm đội vô địch tại đây, chúng tôi cần lặp lại điều đó. Rất nhiều CĐV Việt Nam cũng tới đây, tôi muốn vô địch và mang niềm vui về cho họ”.

Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 chiều mai (18/12) trên sân Rajamangala.