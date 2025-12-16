Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

U22 Indonesia sa thải HLV sau thất bại ở SEA Games 33

  Thứ ba, 16/12/2025 22:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khuya 16/12, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo chấm dứt hợp tác với HLV Indra Sjafri trên cương vị HLV trưởng tuyển U23.

HLV Indra Sjafri buộc phải rời vị trí HLV trưởng U22 Indonesia.

Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện về chuyên môn và kết quả thi đấu của tuyển U22 Indonesia. Chủ tịch Ủy ban Đội tuyển Quốc gia của PSSI, ông Sumardji, xác nhận việc kết thúc nhiệm kỳ của ông Indra Sjafri là hệ quả tất yếu sau màn trình diễn không đạt kỳ vọng của U23 Indonesia tại SEA Games 2025.

Theo thông báo từ PSSI, hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng các điều khoản ký kết, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Liên đoàn không đi sâu vào các chi tiết tài chính, song nhấn mạnh việc chia tay HLV Indra Sjafri được thực hiện trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

HLV Indra Sjafri từng được xem là một trong những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm của bóng đá Indonesia ở cấp độ trẻ, với nhiều năm gắn bó cùng các đội tuyển U19, U22 và U23. Tuy nhiên, kết quả tại SEA Games 2025 được coi là bước lùi nghiêm trọng, buộc PSSI phải đưa ra quyết định thay đổi nhằm định hướng lại chiến lược phát triển đội tuyển trẻ.

Sau khi chia tay Indra Sjafri, đội trẻ Indonesia bước vào giai đoạn tái thiết. PSSI cho biết sẽ lên kế hoạch tìm kiếm HLV mới, đồng thời rà soát lại toàn bộ hệ thống đào tạo, tuyển chọn và chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc tế sắp tới.

Mục tiêu của bóng đá Indonesia là xây dựng một đội trẻ có tính cạnh tranh cao hơn, đủ sức đáp ứng kỳ vọng tại các sân chơi khu vực và châu lục. Ở SEA Games 33, đội bóng xứ vạn đảo gây thất vọng lớn khi không vượt qua được vòng bảng.

U22 Indonesia

