Cầu thủ Philippines khóc nức nở sau khi thua U22 Việt Nam

U22 Philippines đã có một giải đấu trên cả tuyệt vời. Với một nền bóng đá trẻ thường xuyên bị đánh giá thấp trong khu vực, bị cho rằng phụ thuộc nhập tịch, Phi kiều, vào tới bán kết Đông Nam Á là thành công quá lớn của U22 Philippines. HLV của U22 Philippines cho biết ông tự hào vì học trò. Dù không thể tranh huy chương vàng, thành tích này chứng minh hướng đi đào tạo trẻ đúng đắn của Liên đoàn Bóng đá Philippines, thứ họ sẽ tiếp tục theo đuổi trong tương lai tới.