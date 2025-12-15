Cầu thủ Philippines khóc nức nở sau khi thua U22 Việt Nam

|
Trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33, U22 Philippines chiến đấu kiên cường trước đối thủ mạnh hơn, tạo ra một số tình huống nguy hiểm.
Cho đến gần phút 90, tỷ số vẫn là 0-0. Nhiều cổ động viên trên sân đã nghĩ tới hiệp phụ.
Nhưng tinh thần chiến đấu kiên cường của U22 Việt Nam ngăn điều đó xảy ra.
Lần lượt Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn ghi hai bàn trong vòng 3 phút, giúp U22 Việt Nam thắng 2-0, vào chung kết SEA Games lần thứ 3 trong 4 kỳ đại hội gần nhất.
Tiếng còi hết trận vang lên là lúc các cầu thủ U22 Philippines gục xuống sân, nhiều người bật khóc.
Các cầu thủ Việt Nam chủ động tới động viên đồng nghiệp bên phía Philippines.
Trả lời báo giới sau trận, đội phó U22 Việt Nam Đình Bắc thừa nhận bóng đá Philippines và đội tuyển trẻ của họ thực sự đã khác trước rất nhiều.
U22 Philippines đã có một giải đấu trên cả tuyệt vời. Với một nền bóng đá trẻ thường xuyên bị đánh giá thấp trong khu vực, bị cho rằng phụ thuộc nhập tịch, Phi kiều, vào tới bán kết Đông Nam Á là thành công quá lớn của U22 Philippines. HLV của U22 Philippines cho biết ông tự hào vì học trò. Dù không thể tranh huy chương vàng, thành tích này chứng minh hướng đi đào tạo trẻ đúng đắn của Liên đoàn Bóng đá Philippines, thứ họ sẽ tiếp tục theo đuổi trong tương lai tới.
