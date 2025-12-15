Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ Philippines khóc nức nở sau khi thua U22 Việt Nam

  • Thứ hai, 15/12/2025 22:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các cầu thủ trẻ Philippines không ngăn được những giọt nước mắt sau thất bại đau đớn với tỷ số 0-2 trước U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 33 tối 15/12.

Phút cuối bùng nổ giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 Chiều 15/12, U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với hai bàn thắng quyết định ở những phút cuối.
U22 Philippines thua Viet Nam anh 1

Trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33, U22 Philippines chiến đấu kiên cường trước đối thủ mạnh hơn, tạo ra một số tình huống nguy hiểm.
U22 Philippines thua Viet Nam anh 2

Cho đến gần phút 90, tỷ số vẫn là 0-0. Nhiều cổ động viên trên sân đã nghĩ tới hiệp phụ.
U22 Philippines thua Viet Nam anh 3

Nhưng tinh thần chiến đấu kiên cường của U22 Việt Nam ngăn điều đó xảy ra.
U22 Philippines thua Viet Nam anh 4U22 Philippines thua Viet Nam anh 5U22 Philippines thua Viet Nam anh 6U22 Philippines thua Viet Nam anh 7

Lần lượt Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn ghi hai bàn trong vòng 3 phút, giúp U22 Việt Nam thắng 2-0, vào chung kết SEA Games lần thứ 3 trong 4 kỳ đại hội gần nhất.

U22 Philippines thua Viet Nam anh 8

Tiếng còi hết trận vang lên là lúc các cầu thủ U22 Philippines gục xuống sân, nhiều người bật khóc.
U22 Philippines thua Viet Nam anh 9

Các cầu thủ Việt Nam chủ động tới động viên đồng nghiệp bên phía Philippines.
U22 Philippines thua Viet Nam anh 10

Trả lời báo giới sau trận, đội phó U22 Việt Nam Đình Bắc thừa nhận bóng đá Philippines và đội tuyển trẻ của họ thực sự đã khác trước rất nhiều.
U22 Philippines thua Viet Nam anh 11

U22 Philippines đã có một giải đấu trên cả tuyệt vời. Với một nền bóng đá trẻ thường xuyên bị đánh giá thấp trong khu vực, bị cho rằng phụ thuộc nhập tịch, Phi kiều, vào tới bán kết Đông Nam Á là thành công quá lớn của U22 Philippines. HLV của U22 Philippines cho biết ông tự hào vì học trò. Dù không thể tranh huy chương vàng, thành tích này chứng minh hướng đi đào tạo trẻ đúng đắn của Liên đoàn Bóng đá Philippines, thứ họ sẽ tiếp tục theo đuổi trong tương lai tới.

U22 Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết

Chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia giúp U22 Thái Lan giành quyền vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 15/12.

2 giờ trước

Nỗi buồn của cầu thủ Philippines sau khi thua U22 Việt Nam

Chiều 15/12, các cầu thủ Philippines khóc òa sau thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

4 giờ trước

Phản ứng của HLV Philippines sau khi thua U22 Việt Nam

Ông Alvarez tin rằng cả hai đội đã chơi tốt, thậm chí cho rằng cả U22 Việt Nam và Philippines đều xứng đáng góp mặt trong trận tranh huy chương vàng vài ngày sau.

5 giờ trước

Hai VDV bong chuyen nu Viet Nam phai kiem tra doping hinh anh

Hai VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam phải kiểm tra doping

2 giờ trước 22:26 15/12/2025

0

Tối 15/12, Trần Thị Thanh Thúy và Lê Như Anh được đưa đi kiểm tra doping theo quy trình bắt buộc đối với các vận động viên thi đấu nổi bật ở chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Dinh Bac noi nong hinh anh

Đình Bắc nổi nóng

2 giờ trước 22:22 15/12/2025

0

Sau tình huống bị đối thủ phạm lỗi và tác động bằng lời nói, Đình Bắc nổi nóng, chỉ mặt hậu vệ Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 chiều 15/12.

Minh Chiến

từ Bangkok

