Vì sao Messi chưa đặt Lamine Yamal lên đỉnh?

Lionel Messi không đặt Lamine Yamal ở vị trí cao nhất trong lá phiếu The Best.

Lá phiếu của Messi trong bình chọn FIFA The Best luôn thu hút sự chú ý.

Quyết định ấy không phải sự quay lưng với tài năng trẻ, mà là thông điệp lạnh lùng về tiêu chuẩn đỉnh cao, nơi tiềm năng vẫn phải đứng sau sự kiểm chứng.

Lý do của Messi

Khi FIFA công bố chi tiết các lá phiếu The Best, phiếu bầu của Lionel Messi nhanh chóng tạo ra tranh luận. Không ồn ào, không phát ngôn, chỉ vài con số. Nhưng chính những con số ấy lại nói nhiều hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Messi chọn Ousmane Dembele ở vị trí số một, Kylian Mbappe thứ hai và Lamine Yamal đứng thứ ba. Một trật tự khiến không ít người ngạc nhiên, thậm chí thất vọng, nếu đặt Yamal vào tâm điểm kỳ vọng của dư luận.

Sự ngạc nhiên ấy đến từ bối cảnh. Lamine Yamal đang là biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha, là gương mặt trẻ được truyền thông toàn cầu nhắc đến nhiều nhất trong năm qua. Ở tuổi 18, Yamal đã đá chính cho Barcelona, để lại dấu ấn ở tuyển quốc gia và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về thế hệ kế cận. Trong mắt nhiều người, đó là quá đủ để được đặt ngang hàng, thậm chí vượt lên trên các ngôi sao đã thành danh.

Nhưng Messi thì không nhìn bóng đá theo cách ấy.

Lá phiếu của Messi không phủ nhận Yamal. Ngược lại, việc xếp một cầu thủ 18 tuổi vào top 3 thế giới đã là sự ghi nhận rất lớn. Điều Messi không làm, là đẩy Yamal lên vị trí trung tâm của cuộc đua. Và đó mới là thông điệp đáng phân tích.

Messi xếp Lamine Yamal đứng thứ ba trong danh sách.

Messi dành vị trí số một cho Dembele, một lựa chọn mang tính “nội bộ chuyên môn” rõ rệt. Dembele không phải cái tên được truyền thông tô vẽ nhiều nhất, nhưng là cầu thủ tạo ra tác động trực tiếp, rõ ràng và lặp lại ở cấp độ cao nhất. Với Messi, bóng đá đỉnh cao không chỉ là khoảnh khắc lóe sáng, mà là khả năng tạo khác biệt trong những trận đấu buộc phải thắng.

Mbappe đứng thứ hai, không gây tranh cãi. Đó là sự ổn định, hiệu suất và bản lĩnh đã được kiểm chứng qua nhiều mùa giải, nhiều sân khấu lớn. Mbappe không cần thêm lời bảo chứng. Anh đã ở đó đủ lâu để trở thành một chuẩn mực.

Và rồi đến Yamal, vị trí thứ ba.

Thứ hạng này không phải sự “ngó lơ”, mà là ranh giới mà Messi vạch ra giữa tiềm năng và đỉnh cao. Yamal có mọi thứ để trở thành siêu sao: kỹ thuật, tốc độ, sự tự tin và cá tính chơi bóng hiếm thấy ở tuổi thiếu niên. Nhưng với Messi, từng ấy là chưa đủ để vượt qua những cầu thủ đã gánh đội bóng, quyết định trận đấu và chịu áp lực khốc liệt trong thời gian dài.

Điều này phản ánh rất rõ cách Messi nhìn bóng đá. Anh không bỏ phiếu theo xu hướng, không chạy theo cảm xúc tập thể. Messi hiểu rằng tài năng sớm không đồng nghĩa với đỉnh cao sớm. Chính anh từng là thần đồng, từng được tung hô từ rất sớm, nhưng cũng chính anh hiểu cái giá của việc duy trì đỉnh cao qua từng mùa giải.

Dembele là cái tên Messi chọn ở vị trí cao nhất trong cuộc bình chọn.

Vì thế, tranh cãi quanh lá phiếu này thực chất không nằm ở Messi, mà nằm ở kỳ vọng của công chúng. Người ta muốn Yamal được đặt lên hàng đầu như biểu tượng của tương lai. Messi thì không làm điều đó. Anh đặt Yamal đúng vị trí: rất cao, nhưng chưa phải cao nhất.

Yamal vẫn là tương lai của bóng đá

Ở một góc nhìn khác, đây cũng là lời nhắc nhở cần thiết cho chính Yamal. Được một huyền thoại xếp top 3 thế giới ở tuổi 18 là vinh dự lớn. Nhưng việc chưa được đặt số một lại là động lực. Bóng đá không thưởng cho sự sớm sủa, mà thưởng cho khả năng đi đường dài.

Lá phiếu của Messi vì thế mang dáng dấp của một người đã đi qua tất cả: vinh quang, áp lực, hoài nghi và sự khắc nghiệt của đỉnh cao. Anh không cần tô hồng tương lai, cũng không cần chiều lòng dư luận. Messi chỉ bỏ phiếu theo những gì anh tin là chuẩn mực của bóng đá đỉnh cao.

Cuối cùng, thông điệp rất rõ ràng:Yamal là tương lai. Nhưng hiện tại, và đỉnh cao, vẫn thuộc về những người đã chứng minh được giá trị của mình trong những thời khắc nặng nhất của bóng đá thế giới.

Messi không khước từ thế hệ mới. Anh chỉ nhắc họ một điều: đỉnh cao không dành cho lời hứa, mà dành cho sự kiểm chứng.