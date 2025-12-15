Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Áo đấu Yamal bán chạy nhất châu Âu

  • Thứ hai, 15/12/2025 08:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo đều không giữ vị trí số một trong danh sách 10 áo đấu bóng đá bán chạy nhất châu Âu năm 2025.

Yamal hiện tại có sức hút rất lớn.

Vào giai đoạn Giáng sinh và năm mới, thị trường áo đấu bóng đá bước vào giai đoạn sôi động nhất. Việc lựa chọn chiếc áo làm quà tặng phụ thuộc nhiều vào gu cá nhân của người nhận, song thực tế cho thấy những cầu thủ sở hữu sức hút toàn cầu, thi đấu cho các CLB lớn hoặc có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội luôn chiếm ưu thế rõ rệt về doanh số.

Theo báo cáo của Score 90, người dẫn đầu doanh số bán áo tại châu Âu năm 2025 không ai khác ngoài Lamine Yamal. Thần đồng của Barcelona bán được tới 1,32 triệu áo, một con số phản ánh sức hút bùng nổ của ngôi sao trẻ này cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Xếp ngay sau là Lionel Messi với 1,28 triệu áo được tiêu thụ, dù siêu sao người Argentina hiện rời châu Âu để thi đấu cho Inter Miami tại MLS. Vị trí thứ ba thuộc về Robert Lewandowski, một ngôi sao khác của Barcelona, với 1,11 triệu áo mang tên anh được bán ra trong năm nay.

Ở nhóm tiếp theo, Kylian Mbappe (Real Madrid) đứng thứ tư với 1,02 triệu áo, theo sau là Vinicius Junior với 992.000 áo. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo - hiện khoác áo Al-Nassr tại Saudi Pro League, chỉ xếp thứ bảy với 925.000 áo. Con số vẫn rất ấn tượng nhưng không còn phản ánh sự thống trị tuyệt đối như trước đây.

Bruno Fernandes là cầu thủ duy nhất đang chơi tại Premier League góp mặt trong top 10, đứng thứ tám với 878.000 áo, xếp trên Harry Kane (Bayern Munich, 867.000 áo). Rodrygo của Real Madrid khép lại danh sách với 798.000 áo được bán ra.

Yamal làm nên lịch sử

Rạng sáng 10/12, Lamine Yamal kiến tạo giúp Barca thắng ngược Frankfurt 2-1 ở vòng phân hạng Champions League.

05:02 10/12/2025

Yamal ngày càng giống Messi

Hôm 7/12, chiến thắng 5-3 của Barcelona trước Real Betis mở ra hướng phát triển mới cho tương lai Lamine Yamal.

19:24 7/12/2025

Cha của Yamal gây náo loạn

Rạng sáng 7/12, ông Mounir Nasraoui, cha tiền đạo Lamine Yamal gây tranh cãi trong chiến thắng 5-3 của Barcelona trước Real Betis thuộc vòng 15 La Liga.

09:23 7/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Yamal Cristiano Ronaldo Yamal

    Đọc tiếp

    Carragher chi ra cai ten Arsenal khong muon nhac toi hinh anh

    Carragher chỉ ra cái tên Arsenal không muốn nhắc tới

    30 phút trước 09:53 15/12/2025

    0

    Sự trở lại mạnh mẽ của Phil Foden được Jamie Carragher xem là yếu tố có thể xoay chuyển cuộc đua vô địch Premier League, khi Man City tăng tốc còn Aston Villa tiếp tục bám đuổi quyết liệt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý