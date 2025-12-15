Áo đấu Yamal bán chạy nhất châu Âu

Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo đều không giữ vị trí số một trong danh sách 10 áo đấu bóng đá bán chạy nhất châu Âu năm 2025.

Yamal hiện tại có sức hút rất lớn.

Vào giai đoạn Giáng sinh và năm mới, thị trường áo đấu bóng đá bước vào giai đoạn sôi động nhất. Việc lựa chọn chiếc áo làm quà tặng phụ thuộc nhiều vào gu cá nhân của người nhận, song thực tế cho thấy những cầu thủ sở hữu sức hút toàn cầu, thi đấu cho các CLB lớn hoặc có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội luôn chiếm ưu thế rõ rệt về doanh số.

Theo báo cáo của Score 90, người dẫn đầu doanh số bán áo tại châu Âu năm 2025 không ai khác ngoài Lamine Yamal. Thần đồng của Barcelona bán được tới 1,32 triệu áo, một con số phản ánh sức hút bùng nổ của ngôi sao trẻ này cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Xếp ngay sau là Lionel Messi với 1,28 triệu áo được tiêu thụ, dù siêu sao người Argentina hiện rời châu Âu để thi đấu cho Inter Miami tại MLS. Vị trí thứ ba thuộc về Robert Lewandowski, một ngôi sao khác của Barcelona, với 1,11 triệu áo mang tên anh được bán ra trong năm nay.

Ở nhóm tiếp theo, Kylian Mbappe (Real Madrid) đứng thứ tư với 1,02 triệu áo, theo sau là Vinicius Junior với 992.000 áo. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo - hiện khoác áo Al-Nassr tại Saudi Pro League, chỉ xếp thứ bảy với 925.000 áo. Con số vẫn rất ấn tượng nhưng không còn phản ánh sự thống trị tuyệt đối như trước đây.

Bruno Fernandes là cầu thủ duy nhất đang chơi tại Premier League góp mặt trong top 10, đứng thứ tám với 878.000 áo, xếp trên Harry Kane (Bayern Munich, 867.000 áo). Rodrygo của Real Madrid khép lại danh sách với 798.000 áo được bán ra.