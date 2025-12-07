Yamal ngày càng giống Messi

Hôm 7/12, chiến thắng 5-3 của Barcelona trước Real Betis mở ra hướng phát triển mới cho tương lai Lamine Yamal.

Messi cũng khởi nghiệp ở vị trí chạy cánh phải như Yamal.

Trong bối cảnh Dani Olmo chấn thương, còn Fermin Lopez mới trở lại, HLV Hansi Flick buộc phải làm mới khu trung tuyến. Ông trao cho Yamal vai trò liên kết tuyến giữa với hàng công. Và sự mạo hiểm ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả. Barca chơi thứ bóng đá nhuần nhuyễn bậc nhất mùa này, với các pha phối hợp trung lộ liên tục xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Betis.

Ba bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp một đặt nền cho chiến thắng, trước khi Roony Bardghji và Yamal ghi thêm hai bàn, bao gồm quả phạt đền nâng tỷ số lên 5-1. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc Yamal đứng ở khu vực trung tâm, chơi như một số 10 thay vì bám cánh phải như thường lệ.

Khả năng di chuyển vào khoảng trống giữa các tuyến, giữ bóng trong áp lực và luân chuyển nhịp độ của Yamal giúp Barca kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Đáng chú ý, anh còn gây ấn tượng mạnh ở khâu phòng ngự – điều Flick đặc biệt khen ngợi sau trận.

"Tôi thấy Yamal chơi rất tốt, đặc biệt là việc hỗ trợ phòng ngự", Flick nói. "Chúng tôi hỏi cậu ấy liệu có muốn thử vai trò số 10 hay không và Yamal đồng ý ngay. Mọi thứ hôm nay đều tuyệt vời. Sự kết nối với Roony, cách cậu ấy làm việc cho tập thể. Thật sự ấn tượng".

Thử nghiệm đến đúng thời điểm Barca đang vật lộn với chấn thương và xoay tua đội hình. Nhiều chuyên gia từ lâu đánh giá Yamal đủ thông minh để đá trung lộ, dù việc chuyển hẳn anh khỏi cánh phải cần điều kiện nhân sự phù hợp.

Cách bố trí Yamal khiến người ta liên tưởng tới Lionel Messi. Từ cầu thủ chạy cánh thuần túy, Leo bó vào trung lộ và tham gia xây dựng lối chơi. Hiện vị trí của Messi gắt chặt với "số 10" trên sân.