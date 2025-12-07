Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Yamal ngày càng giống Messi

  • Chủ nhật, 7/12/2025 19:24 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Hôm 7/12, chiến thắng 5-3 của Barcelona trước Real Betis mở ra hướng phát triển mới cho tương lai Lamine Yamal.

Messi cũng khởi nghiệp ở vị trí chạy cánh phải như Yamal.

Trong bối cảnh Dani Olmo chấn thương, còn Fermin Lopez mới trở lại, HLV Hansi Flick buộc phải làm mới khu trung tuyến. Ông trao cho Yamal vai trò liên kết tuyến giữa với hàng công. Và sự mạo hiểm ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả. Barca chơi thứ bóng đá nhuần nhuyễn bậc nhất mùa này, với các pha phối hợp trung lộ liên tục xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Betis.

Ba bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp một đặt nền cho chiến thắng, trước khi Roony Bardghji và Yamal ghi thêm hai bàn, bao gồm quả phạt đền nâng tỷ số lên 5-1. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc Yamal đứng ở khu vực trung tâm, chơi như một số 10 thay vì bám cánh phải như thường lệ.

Khả năng di chuyển vào khoảng trống giữa các tuyến, giữ bóng trong áp lực và luân chuyển nhịp độ của Yamal giúp Barca kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Đáng chú ý, anh còn gây ấn tượng mạnh ở khâu phòng ngự – điều Flick đặc biệt khen ngợi sau trận.

"Tôi thấy Yamal chơi rất tốt, đặc biệt là việc hỗ trợ phòng ngự", Flick nói. "Chúng tôi hỏi cậu ấy liệu có muốn thử vai trò số 10 hay không và Yamal đồng ý ngay. Mọi thứ hôm nay đều tuyệt vời. Sự kết nối với Roony, cách cậu ấy làm việc cho tập thể. Thật sự ấn tượng".

Thử nghiệm đến đúng thời điểm Barca đang vật lộn với chấn thương và xoay tua đội hình. Nhiều chuyên gia từ lâu đánh giá Yamal đủ thông minh để đá trung lộ, dù việc chuyển hẳn anh khỏi cánh phải cần điều kiện nhân sự phù hợp.

Cách bố trí Yamal khiến người ta liên tưởng tới Lionel Messi. Từ cầu thủ chạy cánh thuần túy, Leo bó vào trung lộ và tham gia xây dựng lối chơi. Hiện vị trí của Messi gắt chặt với "số 10" trên sân.

Cha của Yamal gây náo loạn

Rạng sáng 7/12, ông Mounir Nasraoui, cha tiền đạo Lamine Yamal gây tranh cãi trong chiến thắng 5-3 của Barcelona trước Real Betis thuộc vòng 15 La Liga.

11 giờ trước

0 G/A và sự thật về Yamal ở trận lớn

Bài đăng thống kê “0 bàn thắng, 0 kiến tạo” của Lamine Yamal trước bốn đối thủ lớn, gồm PSG, Real Madrid, Chelsea và Atletico Madrid, đang gây tranh luận.

11:10 3/12/2025

Tuyển thủ Indonesia được vinh danh như Mbappe, Yamal

Kevin Diks lọt vào đội hình tiêu biểu tháng 11 của FotMob tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

07:59 3/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Yamal Yamal

    Đọc tiếp

    De nghi 100 trieu euro danh cho Greenwood hinh anh

    Đề nghị 100 triệu euro dành cho Greenwood

    16 phút trước 20:07 7/12/2025

    0

    Trong lúc MU hứng chịu chỉ trích vì ít sử dụng cầu thủ trẻ dưới thời HLV Ruben Amorim, cựu cầu thủ học viện Mason Greenwood nhận được lời đề nghị không tưởng từ Saudi Arabia.

    Salah tu dot cau noi hinh anh

    Salah tự đốt cầu nối

    23 phút trước 20:00 7/12/2025

    0

    Mohamed Salah nói anh bị “ném dưới gầm xe buýt” sau trận hòa 3-3 với Leeds thuộc vòng 15 Premier League rạng sáng 7/12.

    Khi the he vang Tay Ban Nha khep lai hinh anh

    Khi thế hệ vàng Tây Ban Nha khép lại

    24 phút trước 20:00 7/12/2025

    0

    Busquets và Jordi Alba nói lời chia tay, để lại khoảng trống lớn và nhắc rằng hành trình của thế hệ vô địch World Cup 2010 đã gần đến hồi kết, khi chỉ còn bốn nhân chứng của kỳ tích ấy còn thi đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý