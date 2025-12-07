Cha của Yamal gây náo loạn

Rạng sáng 7/12, ông Mounir Nasraoui, cha tiền đạo Lamine Yamal gây tranh cãi trong chiến thắng 5-3 của Barcelona trước Real Betis thuộc vòng 15 La Liga.

Cha của Yamal tiếp tục tạo tranh cãi.

Trong khi cầu thủ trẻ tiếp tục thể hiện phong độ nổi bật, khu vực khán đài nơi người thân anh theo dõi trận đấu lại rơi vào tình trạng hỗn loạn kéo theo sự can thiệp của lực lượng an ninh.

HLV Hansi Flick xếp Yamal đá chính bên cạnh Marcus Rashford và Ferran Torres, trong bối cảnh Robert Lewandowski được cho nghỉ. Trận này, Yamal ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 59 giúp Barcelona thắng đậm 5-3.

Tuy nhiên trên khán đài, cha của Yamal để lại hình ảnh xấu xí. Theo Carrusel Deportivo, ông Nasraoui có va chạm lời nói với nhóm CĐV Betis ngồi cạnh. Nguồn tin mô tả ông có những hành động mang tính khiêu khích, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Một số CĐV chủ nhà phản ứng dữ dội, tạo ra tình huống xô xát và làm gián đoạn trật tự khu vực khán đài.

Phóng viên Yago de Vega xác nhận nhân viên an ninh sân Benito Villamarin buộc phải tiếp cận để làm rõ tình hình và yêu cầu các bên giữ bình tĩnh. Sau vài phút, sự việc được kiểm soát. Yago dẫn lời một nhân chứng cho biết có thời điểm họ lo ngại sự cố có thể diễn biến nghiêm trọng hơn.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khi nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động của cha Yamal. Ông Nasraoui bị tố hành xử thiếu chuẩn mực, đặc biệt khi ngồi trong khu vực đông CĐV chủ nhà.

Ông Nasraoui thường xuyên có những phát biểu và hành động gây sốc. Tại buổi gala trao giải Quả bóng vàng 2025 hôm 23/9, cha Yamal có thái độ thiếu tôn trọng Ousmane Dembele. Khi ban tổ chức chuẩn bị công bố người chiến thắng, ông hét lên: "Lamine Yamal, dù thắng hay thua".