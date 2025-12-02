Lamine Yamal khiến tất cả phải im lặng

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đang kéo cả hàng công Barca tiến lên, và trận thắng Alaves chỉ củng cố thêm vị thế của anh.

Lamine Yamal vẫn chơi rất hay.

Một bàn thắng và một kiến tạo trước Alaves không chỉ mang về chiến thắng cho Barcelona, mà còn đánh dấu thời điểm Lamine Yamal thực sự đứng lên dẫn dắt hàng công. Ở tuổi 18, cậu bé Rocafonda đang im lặng đáp trả mọi hoài nghi bằng hiệu suất tốt nhất sự nghiệp.

Yamal đã khác

Lamine Yamal không còn là “tài năng triển vọng” hay “lời hứa hẹn” mà Barcelona cần nâng niu thêm thời gian. Trước Alaves, anh xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và đúng vai trò của một người gỡ rối. Bàn gỡ hòa của Yamal đến ngay sau khi Alaves mở tỷ số trong pha lên bóng đầu tiên.

Khoảnh khắc ấy không chỉ thay đổi thế trận mà còn kéo tinh thần toàn đội trở lại mặt đất. Khi đội khách tràn lên trong những phút cuối, cũng chính Yamal tung đường chuyền dọn cỗ để Dani Olmo ấn định chiến thắng 3-1. Một trận đấu mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Nhưng giá trị của Yamal không nằm ở một buổi tối thăng hoa. Con số 16 lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng - bảy bàn và chín kiến tạo - nói lên một vai trò mới: thủ lĩnh tấn công. Anh vượt qua Marcus Rashford, người từng dẫn đầu thống kê này với 15 lần. Sau lưng họ là những gương mặt giàu kinh nghiệm hơn như Fermin López, Ferran Torres hay Lewandowski. Điều đáng nói: Yamal làm được điều này dù bỏ lỡ năm trận vì chấn thương.

Yamal là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Barcelona.

Nhìn lại mùa trước càng thấy sự chuyển mình rõ rệt. Khi Hansi Flick bắt đầu nhiệm kỳ, Yamal chỉ là cái tên thứ ba trong hệ thống tấn công. Lewandowski và Raphinha mới là hai mũi nhọn gánh vác trọng trách với mỗi người 19 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng.

Còn Yamal? Sáu bàn, bảy kiến tạo sau 14 trận, những con số tốt, nhưng chưa đủ để bước lên hàng đầu. Mùa này, cùng số trận đấu, anh đi xa hơn chính mình với 16 đóng góp. Tốc độ phát triển ấy không phải tình cờ.

Điểm dễ thấy nhất ở Yamal nằm ở sự trưởng thành trong lựa chọn. Mọi pha xử lý đều gọn hơn, trực diện hơn. Anh giảm những tình huống rê dắt vô nghĩa, thay bằng tốc độ và đường chuyền sớm.

Yamal không để mất bóng ở những vị trí nguy hiểm như trước. Anh biết tìm khoảng trống, biết kéo giãn hàng thủ, biết đọc nhịp pressing của đối thủ. Ở tuổi 18, đây là loại tư duy mà nhiều cầu thủ phải chờ thêm vài mùa giải nữa mới có thể hình thành.

Những con số ấn tượng

Sự ổn định còn gây ấn tượng hơn. Hai bàn ở Champions League trước Olympiacos và Club Brugge, năm bàn tại La Liga trước Mallorca, Rayo Vallecano, Elche, Celta Vigo và Alaves, tất cả đến từ nhiều dạng tình huống khác nhau. 8 kiến tạo ở giải quốc nội, một ở cúp châu Âu, đều cho thấy Yamal đang tạo ảnh hưởng từ biên tới trung lộ, từ phản công cho đến tấn công có kiểm soát.

Yamal đã đáp trả mọi lời chỉ trích.

Những người từng hoài nghi Yamal vì tuổi trẻ hay thể hình mỏng manh giờ có lẽ phải nhìn lại. Anh không cần lời tuyên bố. Mỗi lần vào sân, Yamal trả lời bằng cách đơn giản nhất: đóng góp vào bàn thắng, kéo đội bóng đi lên, duy trì nhịp tấn công mà Barca đang rất cần trong giai đoạn chuyển tiếp.

Barca vẫn còn nhiều vấn đề, từ cấu trúc đội hình, khả năng kiểm soát đến việc phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân. Nhưng ở tuyến đầu, họ đã có một điểm tựa mới. Không phải Lewandowski, không phải Raphinha, cũng không phải Rashford, mà là cậu bé 18 tuổi mang áo số 10.

Với Yamal, Barca nhìn thấy một tương lai không chỉ dựa trên tài năng, mà dựa trên tinh thần: “Không gì có thể ngăn cản tôi”. Và lúc này, mọi dấu hiệu đều cho thấy câu nói ấy không phải sự ngông nghênh tuổi trẻ, mà là lời khẳng định đúng với phong độ trên sân.