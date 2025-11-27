Cucurella tiết lộ bí quyết kèm Yamal

Hậu vệ Marc Cucurella của Chelsea có những chia sẻ về cách phong tỏa Lamine Yamal sau chiến thắng 3-0 trước Barcelona ở vòng phân hạng Champions League hôm 26/11.

Cucurella phong tỏa Yamal. Ảnh: Reuters.

“Chân trái của cậu ấy là chân thuận. Nếu tôi có thể khiến cậu ấy phải rê bóng vào trung lộ, các đồng đội sẽ có mặt để hỗ trợ", Cucurella cho biết.

Hậu vệ của Chelsea cũng thừa nhận cố tình để trống phía bên phải của Yamal, bởi đây là chân không thuận của tiền đạo Barcelona. Cucurella chấp nhận rủi ro nếu Yamal có thể tạo ra khác biệt bằng chân phải.

Chiến thuật kèm người của Cucurella phát huy tác dụng trước Yamal, khiến tài năng 18 tuổi gần như bị kiềm tỏa cả trận và không tạo ra nhiều ảnh hưởng trên sân.

Trước Chelsea, Yamal chuyền hỏng đến 10 lần và độ chính xác của những đường chuyền ở 1/3 sân đối phương chỉ đạt 57%. Dù thắng tranh chấp đến 10 lần, Yamal không thể tạo khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

Bình luận sau trận, cựu danh thủ Wayne Rooney đánh giá cao màn trình diễn của Cucurella: “Trên sân tập, có lẽ Estevao giúp cho Cucurella tìm ra cách để đối đầu với Yamal. Trận vừa qua là màn trình diễn tốt nhất của một hậu vệ trái tôi từng thấy trong thời gian dài vừa qua".

Việc Cucurella vừa phòng ngự chắc chắn, vừa biết khai thác điểm yếu của đối thủ càng minh chứng tại sao anh đang là lựa chọn tin cậy của HLV Enzo Maresca tại Chelsea.

