LĐBĐ Malaysia có thể bị kiện

  • Thứ năm, 27/11/2025 09:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

7 cầu thủ nhập tịch có thể yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bồi thường nếu cảm thấy bị thiệt hại trong vụ bê bối gây chấn động làng túc cầu.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể khởi kiện FAM.

Balbeer Singh, Chủ tịch Hiệp hội Luật Thể thao Malaysia (SLAM), khẳng định các cầu thủ hoàn toàn có quyền khiếu nại dựa trên cơ sở mất thu nhập trong suốt một năm. Ông cho biết: "Phán quyết cuối cùng vẫn nằm ở Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Sau khi kết thúc, họ mới có thể xem xét hành động pháp lý đối với FAM".

Trước đó, trong bản phán quyết viết của FIFA, một số chi tiết dường như tạo cảm giác các ngôi sao nhập tịch quá bình thản trước sự cố. Tuy nhiên, theo Balbeer Singh, các cầu thủ cũng bị kết luận là không xem xét kỹ hợp đồng mà họ ký, nghĩa là không quan tâm đúng mức đến các thủ tục pháp lý liên quan.

"Điều đó sẽ trở thành bằng chứng quan trọng nếu các cầu thủ đưa vụ việc ra tranh tụng. Cũng có khả năng họ sẽ không tiến hành kiện FAM", ông Singh nói, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của cuộc đối thoại giữa FAM và các cầu thủ để tìm ra hướng giải quyết hợp lý, tránh kéo dài tranh cãi pháp lý và thiệt hại cho cả hai bên.

Hiện tại, 7 cầu thủ liên quan bị FIFA đình chỉ thi đấu 1 năm. Vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới bóng đá Malaysia và quốc tế.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Malaysia Malaysia

