Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bóng đá Malaysia nguy cơ nhận thêm án phạt nặng

  • Chủ nhật, 23/11/2025 11:23 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA trừng phạt thêm lần nữa khi cơ quan bóng đá cao nhất thế giới quyết định mở rộng điều tra.

Cơn địa chấn liên quan đến loạt giấy tờ bị làm giả của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tiếp tục leo thang.

Theo báo cáo chi tiết FIFA công bố, sau khi kháng cáo của FAM bị bác bỏ hoàn toàn, tổ chức này sẽ tiến hành giai đoạn điều tra thứ hai. Lần này nhắm thẳng vào trách nhiệm của các cá nhân và lỗ hổng hệ thống dung túng cho hành vi gian lận.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John, xác nhận giai đoạn điều tra thứ hai có thể bắt đầu vào tháng tới.

Những gì diễn ra vừa qua chỉ là phần kỷ luật liên quan đến các trận đấu. Phần thứ hai sẽ tập trung vào việc làm giả tài liệu: ai làm giả, ai kiểm tra, ai phê duyệt và tại sao hệ thống lại để lọt những sai phạm nghiêm trọng như vậy.

The Star của Malaysia dẫn lời chuyên gia Zakaria Rahim, bày tỏ sự lo ngại rằng FIFA có thẩm quyền cao nhất đối với FAM trong hoạt động bóng đá. FIFA có thể đưa ra lệnh cấm sâu hơn. Đồng thời, chính phủ Malaysia cũng phải vào cuộc để xử lý nhanh chóng.

FIFA dự kiến triệu tập các lãnh đạo cấp cao của FAM để trực tiếp giải trình. AFC cũng yêu cầu vụ việc phải được xử lý dứt điểm trước ngày 31/3/2026 nhằm kịp thời đưa ra các quyết định kỷ luật bổ sung trước khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.

Trong trường hợp FAM tiếp tục kháng cáo, AFC đề xuất FIFA và Tòa trọng tài Thể thao (CAS) đẩy nhanh tiến độ xét xử để tránh ảnh hưởng đến lịch thi đấu khu vực.

Với diễn biến hiện tại, nguy cơ Malaysia phải nhận thêm các án phạt nặng như phạt tiền lớn, cấm nhập tịch cầu thủ trong tương lai cho đến trừ điểm hoặc cấm tham dự các giải châu lục, là hoàn toàn hiện hữu.

Đây sẽ là đòn giáng mạnh tiếp theo vào nền bóng đá nước này, vốn chịu nhiều chỉ trích vì quản lý nhập tịch thiếu minh bạch trong nhiều năm qua. Hiện tại, FAM chưa đưa ra phản hồi chính thức về giai đoạn điều tra thứ hai sắp tới từ FIFA.

Tường Linh

Malaysia FAM

Đọc tiếp

Doi cua De Gea khung hoang hinh anh

Đội của De Gea khủng hoảng

2 giờ trước 14:07 23/11/2025

0

Fiorentina của David de Gea sa sút không phanh khi trải qua chuỗi 12 trận không thắng ở Serie A 2025/26.

Bi kich cua Son Heung-min hinh anh

Bi kịch của Son Heung-min

2 giờ trước 14:05 23/11/2025

0

LAFC của Son Heung-min nhận thất bại trước Vancouver Whitecaps trên chấm luân lưu, qua đó lỡ tấm vé dự chung kết khu vực miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

Canh hon loan o tran thua cua Man City hinh anh

Cảnh hỗn loạn ở trận thua của Man City

5 giờ trước 11:00 23/11/2025

0

Rạng sáng 23/11, chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc của Newcastle trước Man City khép lại bằng cảnh tượng hỗn loạn hiếm thấy tại St James’ Park.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý